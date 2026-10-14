Ένας μαγικός κόσμος γεμάτος μυστήριο, φαντασία και περιπέτεια ζωντανεύει μέσα από τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του σύμπαντος της Νάρνια, με την υπογραφή της Γκρέτα Γκέργουιγκ. Το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Narnia: The Magician’s Nephew» αποκαλύπτει μια ιστορία που υπόσχεται να ταξιδέψει το κοινό στις απαρχές ενός από τους πιο αγαπημένους φανταστικούς κόσμους της λογοτεχνίας.

Η φιλόδοξη παραγωγή του Netflix βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Κ. Σ. Λιούις (C.S. Lewis), που κυκλοφόρησε το 1955. Σύμφωνα με το Variety, το βιβλίο αποτελεί το έκτο μέρος της θρυλικής σειράς και λειτουργεί ως prequel της ιστορίας της Νάρνια.

Η πλοκή ακολουθεί δύο παιδιά από το Λονδίνο, τον Ντέιβιντ ΜακΚένα και την Μπεατρίς Κάμπελ, οι οποίοι υποδύονται τον Digory και την Polly αντίστοιχα. Οι δύο ήρωες ανακαλύπτουν το «Wood Between the Worlds», ένα μυστηριώδες πέρασμα που τους οδηγεί στη Νάρνια και ανοίγει την πόρτα σε έναν κόσμο γεμάτο ανεξερεύνητες δυνατότητες.

Υπό τους ήχους του «Stairway to Heaven» των Led Zeppelin, το τρέιλερ ξεκινά με τον Άντριου Κέτερλι, τον οποίο υποδύεται ο Ντάνιελ Κρεγκ, να δηλώνει πως «μερικές φορές, μία ιστορία είναι η αρχή όλων των άλλων». Στη συνέχεια, παραδίδει στα παιδιά ένα μαγικό δαχτυλίδι, το οποίο θα τα μεταφέρει σε άγνωστους και φανταστικούς κόσμους.

Το εντυπωσιακό καστ της ταινίας συμπληρώνουν η Μέριλ Στριπ, η Κάρεϊ Μάλιγκαν, η Έμα Μάκι, η Ντενίζ Γκοφ, ο Κόμπνα Χόλντμπρουκ-Σμιθ, ο Σίαραν Χιντς και η Σούζαν Γουοκόμα.

Η Γκέργουιγκ, η οποία υπογράφει τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία, μίλησε για το όραμά της σχετικά με την κινηματογραφική μεταφορά, αλλά και για τη συνεργασία της με το Netflix. «Είπα στον Τεντ (Σαράντος) πως ξέρω να γυρίζω ταινίες μόνο για τη μεγάλη οθόνη», ανέφερε στον Στίβεν Κόλμπερτ, κατά τη διάρκεια ειδικής προβολής για τον Τύπο στη Νέα Υόρκη.

«Κι εκείνος μου απάντησε: “Φτιάξε την ταινία για την πιο μεγάλη οθόνη που υπάρχει και εμπιστεύσου τη διαδικασία”», συμπλήρωσε η σκηνοθέτις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην επιλογή των δύο νεαρών πρωταγωνιστών, ύστερα από μήνες αναζήτησης. Η ίδια θυμήθηκε τη στιγμή που κατάλαβε πως είχε βρει τους κατάλληλους ηθοποιούς: «Κάναμε δοκιμαστικό, κάτι που είναι αγχωτικό για κάθε ηθοποιό, και υπήρξε μια στιγμή που η Μπία ρούφηξε τη μύτη της και ο Ντέιβιντ έκανε νόημα να της φέρουν ένα χαρτομάντιλο. Σκέφτηκα: “Αυτά τα παιδιά φροντίζουν ήδη το ένα το άλλο”».

Η χημεία ανάμεσα στους δύο νεαρούς ηθοποιούς δεν ήταν, ωστόσο, η μόνη στιγμή που ξεχώρισε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ταινίας. Η Γκέργουιγκ αποκάλυψε και ένα χαριτωμένο περιστατικό από τις πρόβες, όταν ο Ντάνιελ Κρεγκ παραδέχτηκε στα παιδιά πως αισθανόταν λίγο αγχωμένος. Εκείνα, με αυθόρμητη σιγουριά, του απάντησαν: «Μην ανησυχείς, η Γκρέτα είναι πολύ καλή. Όλα θα πάνε καλά!».

Η νέα ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή της Γκέργουιγκ στη μεγάλη οθόνη μετά την τεράστια επιτυχία του «Barbie» (2023), ενώ αποτελεί παράλληλα την πρώτη παραγωγή του Netflix που θα κυκλοφορήσει με ευρεία κινηματογραφική διανομή παγκοσμίως.

Μιλώντας για το αποτέλεσμα που θα ήθελε να έχει η ταινία στο κοινό, η σκηνοθέτις εξέφρασε την επιθυμία της οι θεατές να φύγουν από την αίθουσα έχοντας βιώσει κάτι περισσότερο από μια απλή κινηματογραφική εμπειρία.

«Ελπίζω οι θεατές να γελάσουν, να συγκινηθούν και να νιώσουν ότι έζησαν μια μεγάλη περιπέτεια», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ελπίζω, φεύγοντας από την αίθουσα, να θέλουν να δημιουργήσουν κάτι, ένα τραγούδι, ένα γλυκό, έναν πίνακα ζωγραφικής. Η δημιουργία είναι μία πράξη ελπίδας», τόνισε.

Η ταινία «Narnia: The Magician’s Nephew» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 11 Φεβρουαρίου 2027, σε διανομή της Feelgood, πριν γίνει διαθέσιμη στην πλατφόρμα του Netflix στις 2 Απριλίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ