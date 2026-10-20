Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, οι Nasty Pills επιστρέφουν στη σκηνή του Rohas Athens Live Stage για μια επετειακή μουσική βραδιά, με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από την πραγματοποίηση του πρώτου live της μπάντας. Η συγκεκριμένη εμφάνιση σηματοδοτεί παράλληλα την έναρξη μιας νέας συνεργασίας με τον χώρο, εγκαινιάζοντας μια σειρά εμφανίσεων που θα πραγματοποιούνται κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα.

Στο πλαίσιο της επετειακής βραδιάς, special guest θα είναι η Σοφία Αρβανίτη, η οποία θα συναντήσει επί σκηνής τους Nasty Pills σε μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη.

Με βασικά χαρακτηριστικά τον χορευτικό ρυθμό, την έντονη ενέργεια και την πολυδιάστατη μουσική προσέγγιση, οι Nasty Pills συνδυάζουν στοιχεία funk, rock και disco, παρουσιάζοντας αγαπημένα τραγούδια από διαφορετικές δεκαετίες, ανατρεπτικά medleys και ένα πρόγραμμα με έντονο party χαρακτήρα.

Η Σοφία Αρβανίτη διαθέτει μακρά πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή, έχοντας συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως η Άννα Βίσση, η Σοφία Βόσσου, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και η Μαντώ. Στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής της διαδρομής έχει συνεργαστεί, επίσης, με συνθέτες όπως ο Μιχάλης Ρακιντζής, ο Νίκος Καρβέλας και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, καθώς και με τη διεθνούς φήμης τραγουδίστρια Bonnie Tyler.

Η νέα σεζόν για τους Nasty Pills συνοδεύεται από νέα καλλιτεχνικά σχέδια, συνεργασίες και εκπλήξεις, ενώ στο πρόγραμμα εντάσσεται και νέο πρωτότυπο μουσικό υλικό. Οι μηνιαίες εμφανίσεις στο Rohas Athens Live Stage φιλοδοξούν να αποτελέσουν σημείο συνάντησης για το κοινό που αναζητά βραδιές με ζωντανή μουσική, χορό και διασκέδαση.

Η αρχή γίνεται στις 30 Οκτωβρίου, με το Nasty Pills – 5 Years Anniversary, μια βραδιά αφιερωμένη στην πενταετή πορεία του συγκροτήματος και στη νέα περίοδο που ξεκινά, με special guest τη Σοφία Αρβανίτη.

Ημερομηνία: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Χώρος: Rohas Athens Live Stage

30/10

Doors: 22:00

Rohas Athens Live Stage

Χατζηγιάννη Μέξη 6, Αθήνα

Είσοδος: 10€

Τιμές Bar

Απλό ποτό: 10€

Μπίρα / Κρασί: 7€

Reservations:

695 580 1736 – 697 734 1919