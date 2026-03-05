Δόθηκε στη δημοσιότητα από την Disney, το τρέιλερ για την επερχόμενη σειρά ντοκιμαντέρ του National Geographic, «Secrets of the Bees», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις πλατφόρμες Disney+ και Hulu.

«Μπείτε σε έναν κόσμο θαυμάτων. Είναι αξιοσημείωτος και δεν έχει κινηματογραφηθεί ποτέ ξανά», αναφέρεται στο τρέιλερ, το οποίο προδιαθέτει το κοινό για το επόμενο εντυπωσιακό κεφάλαιο της σειράς «Secrets of», με τον θρυλικό Τζέιμς Κάμερον στο τιμόνι της εκτελεστικής παραγωγής.

Μετά τα βάθη των ωκεανών με τα μυστικά της φάλαινας και του χταποδιού, η κάμερα στρέφεται σε έναν μικροσκοπικό αλλά πανίσχυρο πρωταγωνιστή, τη μέλισσα. Η σειρά των δύο μερών, με οικοδεσπότη και αφηγητή τον βραβευμένο με BAFTA και Emmy, Bertie Gregory, είναι σε παραγωγή και σκηνοθεσία, της ερευνήτριας και δημιουργού ντοκιμαντέρ για τη φύση, Nadége Laici.

Όπως αναφέρεται στη περιγραφή του ντοκιμαντέρ, «χρειάστηκαν τρία χρόνια γυρίσματα με πρωτοποριακή τεχνολογία και ειδικές κάμερες για να καταγραφεί η ζωή μέσα στην κυψέλη, αποκαλύπτοντας τον κρυμμένο τους κόσμο». Με περισσότερα από 20.000 είδη μελισσών να επικονιάζουν το ένα τρίτο της τροφής παγκοσμίως, «η σειρά με τη βοήθεια του κορυφαίου εντομολόγου Samuel Ramsey, αναδεικνύει την εκπληκτική αρχιτεκτονική και την ευφυΐα τους, ξεκλειδώνοντας όλα τα μυστικά τους».

Την παραγωγή υπογράφουν οι Alastair Fothergill και Huw Cordey μέσω της Silverback Films. Ο Τζέιμς Κάμερον και η Μαρία Βίλχελμ είναι στην εκτελεστική παραγωγή για τη Lightstorm Earth και η Pam Caragol για το National Geographic.

«Για την 5η επέτειό του, το «Secrets of» στρέφει τον φακό του σε έναν από τους μικρότερους αλλά πιο ζωτικούς ήρωες της Γης: τις μέλισσες. Πολύ περισσότερο από επικονιαστές, οι μέλισσες είναι κοινωνικά πολύπλοκα όντα με γρήγορη σκέψη και τα πιο σημαντικά έντομα στον πλανήτη μας», δήλωσε ο Τζέιμς Κάμερον. «Η επίδρασή τους στον φυσικό κόσμο και την ανθρωπότητα είναι ανυπολόγιστη και μόλις τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε πόσο εξαιρετικές είναι πραγματικά», συνέχισε.

Σύμφωνα με το Firstshowing, το «Secrets of the Bees» αναμένεται στη μικρή οθόνη, την 1η Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ