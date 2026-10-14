Σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα ηλικίας περίπου 4.700 ετών εντοπίστηκαν σε υποθαλάσσια ανασκαφή στα νότια παράλια της Τουρκίας, κοντά στην Κέκοβα, με τους αρχαιολόγους να εξετάζουν το ενδεχόμενο το αρχαίο πλοίο να κατευθύνονταν προς την Κρήτη ή την Τροία. Την ανακάλυψη ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι.

Αντίστοιχα αρχαιολογικά ευρήματα έχουν εντοπιστεί και στην Κρήτη και εξετάζεται το ενδεχόμενο θαλάσσιας επικοινωνίας μεταξύ των ακτών της Ανατολίας και του Αιγαίου ήδη από την τρίτη χιλιετία π.Χ.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στα νότια παράλια της Τουρκίας αφορούν αμφορείς και χρονολογούνται πριν από περίπου 4.700 χρόνια, γι’ αυτό και παρουσιάζεται ως το αρχαιότερο γνωστό ναυάγιο στον κόσμο.

Αυτά τα αγγεία, τα οποία πιστεύεται ότι χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ελαιολάδου ή κρασιού, φέρουν σημαντικά ίχνη του εμπορίου και της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι αναλύσεις του πηλού υποδεικνύουν ότι οι αμφορείς κατασκευάστηκαν πιθανώς σε εργαστήρια της Κοιλάδας του Ιορδάνη. Το γεγονός ότι παρόμοια δείγματα έχουν βρεθεί επίσης στην Αίγυπτο, την Τροία και την Κρήτη, έχει μεγάλη σημασία για την κατανόηση των εμπορικών δικτύων που συνέδεαν διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές μέσω της θάλασσας.

Μεταξύ των ευρημάτων, ξεχωρίζει αμφορέας που φέρει εννέα διαφορετικά σημάδια και δύο τρύπες στο σώμα της. Αυτό το δοχείο, το οποίο πιστεύεται ότι μπορεί να είχε χρησιμοποιηθεί ως καζάνι για την παρασκευή τυριού ή βουτύρου, προσφέρει ενδείξεις ότι οι ναυτικοί ενδέχεται να παρήγαγαν τα δικά τους τρόφιμα κατά τη διάρκεια των μακρινών ταξιδιών τους.