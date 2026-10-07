Ενώ είχε προγραμματιστεί ως ειδική προβολή τριών ημερών —όπως στην Ιταλία, όπου μάλιστα παρατάθηκε λόγω της τεράστιας ανταπόκρισης του κοινού— το ντοκιμαντέρ «Naza» των Yuval Abraham και Rachel Szor δε θα προβληθεί τελικά στους ολλανδικούς κινηματογράφους στις 7 και 8 Οκτωβρίου.

Όλες οι αίθουσες στην Ολλανδία ανταποκρίνονται στο αίτημα των ίδιων των δημιουργών να ακυρωθεί η προβολή της ταινίας, εξαιτίας των απειλών που δέχτηκαν.

Την περασμένη εβδομάδα, οι σκηνοθέτες ζήτησαν από όλες τις αίθουσες να μην προβάλουν την ταινία τις ημέρες κοντά στις 7 Οκτωβρίου, την ημερομηνία κατά την οποία, πριν από τρία χρόνια, η Χαμάς εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών.

«Οι οικογένειες των δημιουργών της ταινίας δέχτηκαν απειλές», εξήγησε εκπρόσωπος του Ολλανδού διανομέα. «Η οργή στρέφεται ιδιαίτερα κατά της επιλογής να κυκλοφορήσει η ταινία γύρω στις 7 Οκτωβρίου. Αυτό εκλήφθηκε ως προσβολή προς τις οικογένειες των θυμάτων». Η κυκλοφορία της ταινίας προκάλεσε επίσης «πολύ έντονες αντιδράσεις», ιδιαίτερα στο διαδίκτυο, στις Κάτω Χώρες, αναφέρει ο εκπρόσωπος.

Ένταση και διαμαρτυρίες στις προβολές

Η πιο δραματική περίπτωση συνέβη στο Ντελφτ, μια πόλη στο δυτικό τμήμα των Κάτω Χωρών, όπου μια γυναίκα την περασμένη εβδομάδα σηκώθηκε όρθια στην αίθουσα για να διαμαρτυρηθεί κατά της ταινίας «Naza».

Η Sabine Taassa – όπως αναφέρουν τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης – είναι επιζήσασα της σφαγής της Χαμάς, ενώ ο γιος της και ο σύζυγός της έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση. Η γαλλοϊσραηλινή γυναίκα παρενέβη κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας της δεξιάς οργάνωσης Ad Kan («Φτάνει Πια») και είπε στους σκηνοθέτες:

«Κοιτάξτε με στα μάτια. Ο σύζυγός μου και ο γιος μου δολοφονήθηκαν από τη Χαμάς. Πού φαίνεται όλα αυτά στην ταινία σας;».

Η αντίδραση του κοινού στο Ντελφτ ήταν έντονη. Τα ολλανδικά μέσα αναφέρουν αποδοκιμασίες αλλά και κάποια χειροκροτήματα.

Εμπορική επιτυχία στην Ιταλία και δωρεάν προβολή online

Το ντοκιμαντέρ, το οποίο βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, είχε τόσο μεγάλη επιτυχία στην Ιταλία που, παρόλο που επρόκειτο να προβληθεί στις 28, 29 και 30 Αυγούστου, προβάλλεται ακόμα και σήμερα στις αίθουσες, έχοντας φτάσει τα 3.206.349 ευρώ σε εισπράξεις και τους 418.873 θεατές.

Τον Νοέμβριο, η ταινία θα είναι διαθέσιμη δωρεάν στον ιστότοπο του Guardian, ο οποίος συμμετείχε στη συμπαραγωγή της.