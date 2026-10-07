Οι προγραμματισμένες προβολές του ντοκιμαντέρ «NAZA» δεν πραγματοποιούνται σήμερα, 7 Οκτωβρίου, στις κινηματογραφικές αίθουσες της Ελλάδας, έπειτα από αίτημα των Ισραηλινών σκηνοθετών της ταινίας, Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία συμπίπτει με την επέτειο της επίθεσης που πραγματοποίησε η Χαμάς στα σύνορα του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Οι δύο δημιουργοί ζήτησαν από τις ελληνικές εταιρείες διανομής Filmtrade και Tanweer να μην πραγματοποιηθούν οι προβολές της ταινίας τη συγκεκριμένη ημέρα.

Το αίτημα αφορά τις αίθουσες όπου προβάλλεται το «NAZA» στην Ελλάδα και συγκεκριμένα το Cinobo Όπερα και τον Δαναό στην Αθήνα, καθώς και το Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη.

Η ανακοίνωση των εταιρειών διανομής

Οι Filmtrade και Tanweer απέστειλαν στους συγκεκριμένους κινηματογράφους σχετική ανακοίνωση, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες, συντάχθηκε από τις εταιρείες παραγωγής MK2 και Guardian σε συνεννόηση με τους σκηνοθέτες.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, κατόπιν αιτήματος των δημιουργών και σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες προβολές του «NAZA» για σήμερα, 7 Οκτωβρίου.

Οι ελληνικές εταιρείες διανομής γνωστοποίησαν παράλληλα ότι η ίδια ανακοίνωση έχει αποσταλεί στις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές αίθουσες όπου προβάλλεται η ταινία.

Στην Ολλανδία, οι προβολές του «NAZA» δεν πραγματοποιούνται στις 6, 7 και 8 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον ολλανδικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Dutch Breaking News, η απόφαση για την αναβολή των προβολών ελήφθη έπειτα από απειλές που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δέχθηκαν οι δύο σκηνοθέτες και οι οικογένειές τους.

Η βράβευση στη Βενετία

Το «NAZA», σε σκηνοθεσία των Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ, πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του τον Σεπτέμβριο στο 83ο Φεστιβάλ Βενετίας.

Η ταινία απέσπασε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής, ενώ η προβολή της στη μεγάλη κινηματογραφική διοργάνωση συνοδεύτηκε από ένα ιδιαίτερα παρατεταμένο χειροκρότημα, που χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα σε διάρκεια στην ιστορία του φεστιβάλ.

Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν 24 Ισραηλινοί αξιωματικοί των υπηρεσιών πληροφοριών και στρατιώτες, οι οποίοι μιλούν υπό καθεστώς ανωνυμίας. Μέσα από τις μαρτυρίες τους παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με συστήματα παρακολούθησης, στοχοποίησης και εξ αποστάσεως θανάτωσης που, σύμφωνα με την ταινία, χρησιμοποιήθηκαν στη Γάζα.

Οι προβολές του «NAZA» στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες συνεχίζονται κανονικά από αύριο, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ