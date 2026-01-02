Ο Ιωάννης Σιδηρόπουλος, γεννημένος στη Βέροια στις 28 Νοεμβρίου 1991, ανήκει σε μια γενιά δημιουργών που προσθέτουν τη δική τους σφραγίδα στη λογοτεχνία της Ελλάδας. Η ιδιαίτερη ευαισθησία και η καλλιτεχνική του προσέγγιση τον έχουν οδηγήσει σε μια πορεία γεμάτη διακρίσεις και συμμετοχές σε σημαντικά συλλογικά έργα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το 2023, ο Σιδηρόπουλος συμμετείχε στις εκδόσεις «Παρέμβαση» με το ποίημά του «Χριστούγεννα σε ένα σπιτικό», το οποίο βρήκε τη θέση του στο συλλογικό βιβλίο «Ο Χρόνος που περνά και χάνεται». Η συμμετοχή αυτή προκάλεσε το ενδιαφέρον του κοινού και των κριτικών, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα της γραφής του.

Το 2024, το διήγημά του διακρίθηκε στον συλλογικό τόμο «Φωτεινές Δροσοσταλίδες» των εκδόσεων «Ηλιαχτίδα», κερδίζοντας μια Τιμητική Διάκριση. Σημαντική στιγμή στην καριέρα του ήταν η βράβευσή του με το Α’ Βραβείο από τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων (Ε.Π.Ο.Κ.) για το ποίημά του «Η Μάνα του Νεκρού Αγωνιστή» στις 8 Ιουνίου. Η συμμετοχή του στον διαγωνισμό του Ε.Π.Ο.Κ. 2024-2025, που έχει ως θεματική τα Χριστούγεννα, τον καθιστά ένα από τους εγκυρότερους λογοτέχνες της νέας γενιάς.

Η λογοτεχνική φωνή του Σιδηρόπουλου δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα. Τον ίδιο χρόνο, το αγγλόφωνο ποίημά του «LOVE» κατάφερε να ξεχωρίσει στο Μαρόκο, υπό την επιμέλεια του εκδότη Mohamed Ellaghafi, και εντάχθηκε στην διεθνή ποιητική ανθολογία της Ένωσης Μαροκινών Δημιουργικών Συγγραφέων με τίτλο «A Global Poetic Anthology – The University of Moroccan Creators». Είναι αξιοσημείωτο ότι από την Ελλάδα διακρίθηκαν μόνο δύο ποιητές, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της διάκρισης.

Με το βλέμμα στραμμένο στο 2025, το ποίημά του «Το Ταξίδι σου στο φως του Παραδείσου» επιλέχθηκε για τον νέο συλλογικό τόμο των εκδόσεων Παρέμβαση με τίτλο «Το Ταξίδι». Η συμμετοχή αυτή ενισχύει τη θέση του στη σύγχρονη λογοτεχνική σκηνή και αποδεικνύει τη διαρκή του εξέλιξη ως δημιουργού.

Ακόμη το παραμύθι του «Της Γιαγιάς μου το Εγγόνι» συμπεριλήφθηκε φέτος τον Νοέμβριο (2025), στον συλλογικό τόμο «Μια αγκαλιά παραμύθια» των εκδόσεων Ηλιαχτίδα, αφιερωμένο στη μνήμη της γιαγιάς του Μάρθας Ιακωβίδη.