Σημαντική αναβάθμιση δρομολογεί το Υπουργείο Πολιτισμού για το Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος Σάμου, μετά την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μουσείων επί των οριστικών αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών. Το έργο, που έχει ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» του ΕΣΠΑ 2021-2027, περιλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση του μουσείου, τη βελτίωση της προσβασιμότητας για όλους τους επισκέπτες και την επανέκθεση των πολύτιμων αρχαιολογικών συλλογών του.

Το όραμα της Λίνας Μενδώνη για την πολιτιστική κληρονομιά της Σάμου

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε ότι το μουσείο φιλοξενεί εξαιρετικής σημασίας ευρήματα από τις ανασκαφές του Ηραίου της Σάμου, του περίφημου ιερού της Ήρας, το οποίο αποτελεί μνημείο ενταγμένο στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Όπως ανέφερε, ο εκσυγχρονισμός του μουσείου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, που περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσειακές υποδομές.

Μια σύγχρονη μουσειακή εμπειρία για όλους

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το μουσείο θα διαθέτει σύγχρονες υποδομές, πλήρη προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, ενεργειακά αναβαθμισμένους χώρους και ανασχεδιασμένο περιβάλλοντα χώρο. Παράλληλα, οι συλλογές του θα παρουσιαστούν με νέο μουσειολογικό σχεδιασμό, αναδεικνύοντας τον μοναδικό πλούτο των ευρημάτων από το Ιερό της Ήρας και τα σπουδαία δείγματα αρχαϊκής τέχνης που φυλάσσονται στο μουσείο.

Από το Ιστορικό Πασχάλειο στο σήμερα: Η Αρχιτεκτονική Ταυτότητα του Μουσείου

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος στεγάζεται σε δύο γειτονικά κτήρια: το ιστορικό Πασχάλειο των αρχών του 20ού αιώνα και ένα νεότερο κτίριο που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1980. Το συγκρότημα βρίσκεται σε οικόπεδο περίπου 1.200 τ.μ., κοντά στο Δημαρχείο και τον Δημοτικό Κήπο της πόλης. Ανάμεσα στα δύο κτήρια αναπτύσσεται ο υπαίθριος χώρος του μουσείου, ο οποίος θα αναδιαμορφωθεί ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική και αισθητική ενότητα του συνόλου.

Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στα δύο κτήρια

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις βασίζονται στο εγκεκριμένο κτηριολογικό πρόγραμμα και προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο κτιρίων. Στο νεότερο κτίριο θα αναπτυχθούν εκθεσιακοί χώροι, χώροι εξυπηρέτησης κοινού, διοικητικές υπηρεσίες, εργαστήρια, αποθήκες και οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Στο Πασχάλειο προβλέπεται η εγκατάσταση εξωτερικού ανελκυστήρα για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, καθώς και μεταλλικής κλίμακας διαφυγής, ενώ οι εκθεσιακοί χώροι διατηρούνται και ενισχύονται με νέες διοικητικές λειτουργίες.

Προσβασιμότητα, στατική ενίσχυση και αντισεισμική θωράκιση

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην αναμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, όπου θα κατασκευαστούν ράμπες πρόσβασης, θα ανασχεδιαστούν η αυλή και η είσοδος και θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν τόσο τη λειτουργικότητα όσο και την αισθητική του μουσείου. Παράλληλα, προβλέπονται εργασίες στατικής ενίσχυσης και αντισεισμικής θωράκισης, καθώς το κτήριο είχε υποστεί περιορισμένες φθορές από τον σεισμό του 2020.

Ένα νέο πολιτιστικό τοπόσημο για το Βόρειο Αιγαίο

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος αναμένεται να αποκτήσει μια νέα δυναμική παρουσία, προσφέροντας στους επισκέπτες μια σύγχρονη μουσειακή εμπειρία και αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο τη μοναδική πολιτιστική κληρονομιά της Σάμου.