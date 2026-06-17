Σύμφωνα με πληροφορίες που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, η πολυτάλαντη Ελληνίδα ηθοποιός και σκηνοθέτις Άννα Ρεζάν υποδύεται τη Μαξ, μια δυναμική ροκ μπαργούμαν, στη νέα ταινία του Αμερικανού σκηνοθέτη Ben Tripp με τίτλο «The Water Thief». Μάλιστα, ο δημιουργός της ταινίας δήλωσε πως σκοπεύει να συνεργαστεί ξανά μαζί της στο άμεσο μέλλον.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Νεοϋορκέζου ηθοποιού, ποιητή και σκηνοθέτη, ο οποίος αποκάλυψε ότι επέλεξε τη Ρεζάν για τον συγκεκριμένο ρόλο αφού την είχε παρακολουθήσει στην ταινία «Happiness Is a Warm Gun» του Άμος Πόε, όπου είχε συνεργαστεί με τον Paul McCartney.

Η Ρεζάν δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τα γυρίσματα, καθώς και στιγμιότυπα από τις ομορφιές της πόλης, λίγο πριν επιστρέψει στην Αθήνα.

Με φόντο το κεντρικό μπαρ στο Queens, όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα, εξέφρασε την εκτίμησή της για τους συναδέλφους της, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Dante Caroselli, μια ξεχωριστή μορφή της underground punk σκηνής του Μανχάταν.

Οι περισσότερες σκηνές της ταινίας έχουν ήδη ολοκληρωθεί και το The Water Thief αναμένεται να κάνει την πρεμιέρα του στα τέλη του καλοκαιριού, στο πλαίσιο αμερικανικού κινηματογραφικού φεστιβάλ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Rezan (@annarezanofficial)