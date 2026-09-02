Έξι νέες κυκλοφορίες έρχονται από τις εκδόσεις Διόπτρα, στις 9 Σεπτεμβρίου να εμπλουτίσουν τη φετινή εκδοτική παραγωγή για παιδιά, με ιστορίες που συνδυάζουν χιούμορ, φαντασία και περιπέτεια, αλλά και θεματικές γύρω από την αλήθεια, την αγάπη, την υπευθυνότητα και τη φιλία.

Η σειρά της Αλίνας Ιωάννου, με πρωταγωνιστή τον Σβούρα, συμπληρώνεται με μια ακόμη ιστορία που αναδεικνύει την αξία της αλήθειας και το θάρρος που χρειάζεται για να ειπωθεί.

Το Μαλλιοκούβαρο της Anden Wilder προσεγγίζει με χιούμορ και παιχνιδιάρικη διάθεση την αταξία που συχνά επικρατεί στα παιδικά δωμάτια, αλλά και τη σημασία της τακτοποίησης και της φροντίδας των προσωπικών αντικειμένων.

Ο Chris Naylor-Ballesteros επιστρέφει με το Φλιτζάνι, τη συνέχεια του πολυαγαπημένου best seller Η Βαλίτσα, ενώ η Alison McGhee, σε εικονογράφηση του Peter Reynolds, υπογράφει το διαχρονικό, διεθνές best seller Μια μέρα για τη δύναμη της αγάπης.

Στις νέες κυκλοφορίες περιλαμβάνεται επίσης το έβδομο βιβλίο της σειράς Λαμαντάρα, με τίτλο Ο πύργος του Κόμη Κουλουβάχατα, που ακολουθεί τους δύο φίλους σε νέες περιπέτειες.

Έξι βιβλία για μικρούς αναγνώστες, με διαφορετικές ιστορίες και ξεχωριστή εικονογραφική ταυτότητα, ανοίγουν τον νέο αναγνωστικό κύκλο της παιδικής λογοτεχνίας, προσφέροντας αφορμές για γέλιο, συγκίνηση, φαντασία και δημιουργική σκέψη.

Καλές αναγνώσεις και μια δημιουργική νέα σεζόν!

«Υιοθέτησε τον κανόνα ποτέ να μην δίνεις σε ένα παιδί ένα βιβλίο που δεν θα διάβαζες εσύ ο ίδιος.»

— Τζορτζ Μπέρναρντ Σω

Παιδικά βιβλία

Ο Σβούρας λέει την αλήθεια – Αλίνα Ιωάννου

Ο μικρός Σβούρας θα βρεθεί μπροστά σε μια δύσκολη απόφαση: να πει την αλήθεια ή να την κρύψει;

Ένα ατύχημα κι ένας δυνατός άνεμος θα του δείξουν ότι το ψέμα μοιάζει να μας προστατεύει… αλλά στην πραγματικότητα μας βαραίνει και μας απομακρύνει από όσους αγαπάμε.

Με τη στήριξη των φίλων του και την αγάπη της οικογένειάς του, ο Σβούρας θα ανακαλύψει πως η αλήθεια είναι το πιο γενναίο βήμα που μπορούμε να κάνουμε.

Μια τρυφερή ιστορία που μας δείχνει ότι η αλήθεια μπορεί να είναι λίγο δύσκολη καμιά φορά, αλλά πάντα μας φέρνει πιο κοντά σε όσους μας αγαπούν.

Εικονογράφηση: Emma Louise Clarke | Ηλικίες: 4+ | Σελ.: 40 | Διαστάσεις: 24,5Χ29,5 | Τιμή: 15,50 €

Το Φλιτζάνι – Chris Naylor-Ballesteros

Πριν από πολύ καιρό, τρεις φίλοι συνάντησαν έναν περίεργο ξένο που κουβαλούσε μόνο μια βαλίτσα με μια παλιά φωτογραφία κι ένα φλιτζάνι.

Θυμάστε τι έγινε τότε; Και μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει όταν εμφανιστεί μια νέα ξένη; Θα την κοιτάξουν με φόβο και αβεβαιότητα;

Η συνέχεια του βιβλίου Η βαλίτσα που έγινε διεθνές best seller και αγαπήθηκε από χιλιάδες παιδιά και γονείς στην Ελλάδα!

Μετάφραση: Λύντη Γαλάτη | Ηλικίες: 4+ | Σελ.: 40 | Διαστάσεις: 27Χ27 | Τιμή: 15,50 €

Μια μέρα – Alison McGhee

Η αγάπη της μητέρας γεννά ένα όνειρο, το παιδί της να ζήσει μια ζωή γεμάτη, ολοκληρωμένη.

Ένας βαθιά συγκινητικός ύμνος στη δύναμη της αγάπης, αλλά και στις απεριόριστες δυνατότητες της ίδιας της ζωής.

Μετάφραση: Μυρσίνη Γκανά | Εικονογράφηση: Peter H. Reynolds | Ηλικίες: 4+ | Σελ.: 48 | Διαστάσεις: 20,5Χ19 | Τιμή: 13,30 €

Πειρατές – Pato Mena

Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν πως οι ατρόμητοι πειρατές επιτίθενται σε εχθρικά πλοία, λεηλατούν λιμάνια και πολεμάνε τεράστια καλαμάρια στην ανοιχτή θάλασσα.

Κι όμως, αυτά δεν είναι τα πιο σημαντικά! Αν θέλετε να γίνετε κι εσείς διάσημοι πειρατές, αρκεί να έχετε όρεξη για περιπέτειες, ένα ενθουσιώδες πλήρωμα και να γνωρίζετε τα μυστικά της ναυσιπλοΐας.

Το πειρατικό καράβι είναι έτοιμο! Ζήστε μια περιπέτεια όπως οι πειρατές των επτά θαλασσών!

Μετάφραση: Τιτίνα Σπερελάκη | Εικονογράφηση: Oyemathias | Ηλικίες: 7+ | Σελ.: 64 | Διαστάσεις: 24Χ30 | Τιμή: 16,60 €

Ο πύργος του Κόμη Κουλουβάχατα

(Λαμαντάρα #7) – Benzamin Bécue

Ο Τσαπατσουλέν και η Λαμαντάρα έφτασαν στον πύργο του Κόμη Κουλουβάχατα όπου όλα ήταν μαντάρα!

Ακολουθήστε τους δύο φίλους στις αίθουσες του παράξενου πύργου, γνωρίστε το πιο αστείο φαντασματάκι, βρείτε τα σκόρπια αντικείμενα και περάστε μικροί και μεγάλοι ατέλειωτες ώρες διασκέδασης!

Μετάφραση: Λύντη Γαλάτη | Ηλικίες: 3+ | Σελ.: 144 | Διαστάσεις: 26Χ37 | Τιμή: 16,60€

Το μαλλιοκούβαρο – Anden Wilder

Ξεκίνησε σαν ένας μικρός σωρός… Ώσπου μεταμορφώθηκε σε ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ Μαλλιοκούβαρο!

Η Μόλι είναι τόσο ακατάστατη, ώστε την ακολουθεί παντού ένα Μαλλιοκούβαρο που καταβροχθίζει τις κάλτσες της και τα ψίχουλα του κολατσιού της. Το Μαλλιοκούβαρο μεγαλώνει, και μεγαλώνει, και μεγαλώνει, ώσπου… τρώει την Τίτα, την αγαπημένη λούτρινη γατούλα της Μόλι. Πώς θα καταφέρει η Μόλι να σώσει τη γατούλα της;

Ένα ευφάνταστο βιβλίο για την αναβλητικότητα των παιδιών – μια ευκαιρία για δημιουργικό χάος, παιχνίδι και, τελικά, υπευθυνότητα.

Μετάφραση: Τατιάνα Γαλάτουλα | Ηλικίες: 4+ | Σελ.: 40 | Διαστάσεις: 27,5Χ22,5 | Τιμή: 15,50 €