Ο Θεατρικός Οργανισμός «Νέος Λόγος» και το Studio Μαυρομιχάλη παρουσιάζουν από το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025, το έργο του Φάουστο Παραβιντίνο «Νεκρή φύση σε χαντάκι», σε σκηνοθεσία Φώτη Μακρή.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια μικρή πόλη στη βόρεια Ιταλία.

Μία η ώρα το πρωί: Μια νεαρή κοπέλα, δολοφονείται με άγριο τρόποκαι το σώμα της ρίχνεται γυμνό σε ένα χαντάκι.

Τρεις η ώρα το πρωί: Ένας νεαρός άνδρας ανακαλύπτει το πτώμα.

Τέσσερις η ώρα το πρωί: Η αστυνομία καθορίζει την αιτία θανάτου: «Το θύμα πέθανε από το πολύ ξύλο».

Μια γυναικοκτονία έρχεται να ταράξει την ηρεμία της μικρής κοινωνίας.

Ποιος το έκανε; Ποιος σκότωσε το κορίτσι κλωτσώντας το με απίστευτη σφοδρότητα, στην κοιλιά, στο πρόσωπο και σε όλο του κορμί;

Η έρευνα ξεκινά. Το κουβάρι αρχίζει να ξετυλίγεται.

Έξι πρόσωπα εμπλέκονται στην υπόθεση της νεκρής κοπέλας.

Ό,τι μαθαίνουμε, το μαθαίνουμε από αυτά τα έξι πρόσωπα που μονολογούν, προσπαθώντας να βρουν την λύση σε αυτή την ιστορία.

Προσωπικά άγχη,ακραίες ψυχολογικές μεταπτώσεις,οικογενειακά δράματα, μετανάστες που αναζητούν ανέλπιδα μια κάποια ευκαιρία, νεαροί χαμένοι στα ναρκωτικά και στην χωρίς κανένα σκοπό ζωή τους.

Και στο τέλος, η αποκάλυψη του μυστηρίου της δολοφονίας της νεαρής κοπέλας. Μια αποκάλυψη σοκαριστική και αναπάντεχη. Που έρχεται να κλονίσει οποιαδήποτε βεβαιότητα θέλαμε να έχουμε.

Δεκαέξι ώρες αργότερα, το έγκλημα εξιχνιάζεται, αποκαλύπτοντας έναν κόσμο βίαιο, αδυσώπητο και ακατανόητο.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τελικά την ιστορία της νεκρής κοπέλας ως αφορμή, για να μιλήσει για μια κοινωνία απογοητευμένη, βαριά άρρωστη, χωρίς ιδανικά, ανίκανη να ονειρευτεί και που αρκείται στην επιβίωση μέσα στην ολοκληρωτική επικράτηση ενός άκρατου και αδηφάγου καπιταλισμού.

Μας παραδίδει ένα σκοτεινό έργο και καταφέρνει να μας περάσει από την «ησυχία» αρχικά ενός στέρεου θρίλερ, με σασπένς και χιούμορ, στην «ανησυχία» για έναν κόσμο βίαιο, άνισο, άδικο και σκληρό, που αποκαλύπτεται μπροστά μας σε τέτοιο βαθμό οικείος και αναγνωρίσιμος, που επιτείνει την αγωνία μας και τον προβληματισμό μας.

Φάουστο Παραβιντίνο

Ο Φάουστο Παραβιντίνο γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου 1976 στην Γένοβα και είναι Ιταλός δραματουργός, σκηνοθέτης, ηθοποιός και σεναριογράφος. Ξεκίνησε την επαγγελματική

του σταδιοδρομία στη σκηνή σε πολύ μικρή ηλικία, το 1990, συμμετέχοντας στον θίασο «La Soffitta». Το 1995, επέστρεψε στη Γένοβα, όπου παρακολούθησε μαθήματα συγγραφής στο Teatro Nazionale. Το 1996 έγραψε το πρώτο του έργο, «Trinciapollo», και το 1998 ήρθε η πρώτη αναγνώριση χάρη στα έργα «Gabriele» και «Due Fratelli». Το 2000 το έργο του «Peanuts» ανέβηκε στο Royal Court Theatre.

Το 2004 κέρδισε το βραβείο Vittorio Gassman για το δράμα «Naturamorta in unfosso» (Νεκρή Φύση σε Χαντάκι).

Ο Παραβιντίνο ήταν ο όγδοος Ιταλός συγγραφέας που παρουσιάστηκε στη Comédie-Française στο Παρίσι, με το έργο «La Malattia della Famiglia M», το οποίο σκηνοθέτησε.

Άλλα έργα του μεταφράστηκαν στα γερμανικά και παρουσιάστηκαν σε διάφορα θέατρα, όπως στο θέατρο Schaubühne. Έχει επίσης γράψει σενάρια για τον κινηματογράφο.

Συντελεστές:

Μετάφραση : Ανταίος Χρυσοστομίδης

Σκηνοθεσία – Φωτισμοί : Φώτης Μακρής

Μουσική : Νείλος Καραγιάννης

Βοηθός σκηνοθέτη : Κλεοπάτρα Τολόγκου

Φωτογραφίες: Δάφνη Δίγκα

Παίζουν : Θανάσης Κεφαλάς, Στέλλα Κρούσκα, Φώτης Μακρής, Φοίβος Σαμαρτζής, Πάρις Σκαρτσολιάς, Ηρώ Χαλκίδη.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Από 25 Οκτωβρίου 2025

Κάθε Σάββατο, 21.00 και Κυριακή 20.00

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό : 16 ευρώ

Φοιτητικό, κάτω των 25 ετών, άνω των 65 : 14 ευρώ

Άνεργοι, ατέλειες, Α.Μ.Ε.Α. : 10 ευρώ

Studio Μαυρομιχάλη

Μαυρομιχάλη 134, Εξάρχεια – Τηλ. 2106453330

