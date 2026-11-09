Νεκρή σε ηλικία μόλις 27 ετών εντοπίστηκε η Γαλλίδα ηθοποιός Ανζέλ Μετζγκέρ, ένα από τα ανερχόμενα πρόσωπα της γαλλικής μυθοπλασίας, η οποία είχε ξεχωρίσει μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Chair tendre», αλλά και την πρόσφατη εμφάνισή της στο τελευταίο βιντεοκλίπ του ιρλανδικού συγκροτήματος Fontaines D.C.

Η νεαρή ηθοποιός βρέθηκε νεκρή το πρωί του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου, στην περιοχή Λε Παβιγιόν-σου-Μπουά (Pavillons-sous-Bois), στο Σεν-Σεν-Ντενί, στη Γαλλία. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο έδαφος, στη βάση του κτηρίου όπου στεγάζεται το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Δράσης (CCAS). Παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστών, που έσπευσαν στο σημείο, δεν κατέστη δυνατό να την επαναφέρουν στη ζωή.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που επικαλείται η γαλλική εφημερίδα «Le Figaro», η 27χρονη εντοπίστηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί από εργαζόμενη στον τομέα της φροντίδας, η οποία ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Οι συνθήκες του θανάτου της παραμένουν αδιευκρίνιστες

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ανζέλ Μετζγκέρ ενδέχεται να έπεσε από μια σκάλα ή από κάποιο υπερυψωμένο σημείο που βρίσκεται πάνω από τον υπόγειο χώρο στάθμευσης του κτηρίου. Πρόκειται για χώρο που δεν είναι προσβάσιμος στο κοινό, ενώ στο συγκεκριμένο κτήριο δεν υπάρχουν ιδιωτικές κατοικίες.

Στο σημείο εντοπίστηκαν ορισμένα προσωπικά της αντικείμενα, χωρίς ωστόσο να προκύπτουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι επρόκειτο για εκούσια πράξη. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στον συγκεκριμένο χώρο εξακολουθούν να διερευνώνται.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του κτηρίου, το οποίο εξετάζεται από τις Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η εφημερίδα «Le Parisien», σε βίντεο φέρεται να καταγράφεται η ηθοποιός να περνά ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο κτήριο, και στη συνέχεια να κατευθύνεται προς τον μη προσβάσιμο στο κοινό χώρο.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα του Λιβρί-Γκαργκάν, με στόχο να διακριβωθούν η ακριβής ώρα, η αλληλουχία των γεγονότων και οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό της.

La comédienne Angèle Metzger est décédée, ce samedi après une chute aux Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Connue pour son rôle dans la série “Chair tendre”, l’actrice était âgée de 27 ans. Les circonstances de sa mort tragique restent encore à déterminer dans le cadre d’une enquête. — NEWS REACT (@NewsReactLive) November 8, 2026

Η ερμηνεία που την έκανε να ξεχωρίσει

Η Ανζέλ Μετζγκέρ, η οποία διέμενε στο Ολνέ-σου-Μπουά (Aulnay-sous-Bois), είχε αρχίσει να διαμορφώνει τη δική της ξεχωριστή παρουσία στον χώρο της γαλλικής υποκριτικής. Το 2022 κέρδισε τις εντυπώσεις μέσα από τη σειρά «Chair tendre», στην οποία ενσάρκωσε τη Σάσα, έναν ίντερσεξ χαρακτήρα.

Η ιστορία της ηρωίδας άγγιζε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και συχνά ταμπού θέμα, καθώς παρουσίαζε ένα άτομο που δεν εντάσσεται στα παραδοσιακά βιολογικά και κοινωνικά στερεότυπα του αρσενικού και του θηλυκού. Η Σάσα είναι ένα αγόρι πριν από το καλοκαίρι, ωστόσο, στο νέο του σχολείο όλοι χρησιμοποιούν για εκείνη τη θηλυκή αντωνυμία «αυτή».

Η σειρά αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για τη γαλλική τηλεόραση, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα ζήτημα που εξακολουθεί να παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστο στο ευρύ κοινό, παρά το γεγονός ότι οι ίντερσεξ γεννήσεις υπολογίζεται πως αντιστοιχούν περίπου στο 1,7% των γεννήσεων παγκοσμίως.

Σε σκηνοθεσία των Yaël Langmann και Jérémy Mainguy, η παραγωγή προβλήθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο France 5 και αποτελείται από δέκα επεισόδια διάρκειας περίπου 25 λεπτών το καθένα. Παραμένει διαθέσιμη στην πλατφόρμα france.tv, ενώ η ερμηνεία της Μετζγκέρ τής χάρισε το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενης ηθοποιού (Révélation) στο φεστιβάλ Series Mania, στη Λιλ.

Μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική παρουσία

Πέρα από την υποκριτική, η Ανζέλ Μετζγκέρ είχε αναπτύξει ενδιαφέροντα και σε άλλους καλλιτεχνικούς και πνευματικούς τομείς. Κόρη του ηθοποιού Στεφάν Μετζγκέρ και της σκηνοθέτιδας Μαρί Καλντερά, είχε ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία και την Ιστορία της Τέχνης, ενώ ασχολούνταν επίσης με τις εικαστικές τέχνες και τη μουσική.

Στην έως τώρα κινηματογραφική της διαδρομή είχε συμμετάσχει σε αρκετές ταινίες μικρού μήκους και ανεξάρτητες κινηματογραφικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι ταινίες «Fotogenico» και το θρίλερ «Drone Games».

Η τελευταία της εμφάνιση που είχε τραβήξει την προσοχή ήταν στο βιντεοκλίπ «Japan» των Fontaines D.C., το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο. Εκεί κρατούσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, εμφανιζόμενη στο πλευρό του Τσάρλι Χίτον, γνωστού από τη δημοφιλή σειρά «Stranger Things».

Ο πρόωρος θάνατός της αφήνει αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ παράλληλα διακόπτει μια καλλιτεχνική πορεία που είχε ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει στη γαλλική τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Πηγή: leparisien