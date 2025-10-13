Ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ Ίθαν Χοκ επιστρέφει στον πιο σκοτεινό ρόλο της καριέρας του, καθώς ο Αρπαχτής έρχεται από τον άλλο κόσμο για να εκδικηθεί τον Φιν (Μέισον Τέιμς), απειλώντας αυτή τη φορά τη μικρότερη αδελφή του, Γκουέν (Μάντλιν ΜακΓκρο).

Πριν από τέσσερα χρόνια, ο 13χρονος Φιν που σκότωσε τον απαγωγέα του και κατάφερε να δραπετεύσει, έγινε ο μοναδικός επιζών του «Αρπαχτή». Όμως το αυθεντικό κακό υπερβαίνει τον θάνατο και το τηλέφωνο χτυπά ξανά.

Καθώς ο 17χρονος πια Φιν πασχίζει να ζήσει φυσιολογικά μετά την αιχμαλωσία του, η πεισματάρα 15χρονη Γκουέν ακούει στα όνειρα της το μαύρο τηλέφωνο να χτυπά και υποφέρει από εφιαλτικά οράματα με τρία αγόρια που καταδιώκονται σε μια κατασκήνωση. Αποφασισμένη να λύσει το μυστήριο και να δώσει ένα τέλος στην αγωνία τόσο τη δική της όσο και του αδελφού της, η Γκουέν πείθει τον Φιν να επισκεφθούν την κατασκήνωση κατά τη διάρκεια μιας χιονοθύελλας. Εκεί, αποκαλύπτει μια συνταρακτική σύνδεση ανάμεσα στον Αρπαχτή και την οικογένεια της.

Τα δύο αδέλφια πρέπει να αντιμετωπίσουν έναν δολοφόνο που έχει επιστρέψει από τον άλλο κόσμο πιο ανελέητος και του οποίου η παρουσία του είναι ασύλληπτα σημαδιακή.

Ο Σκοτ Ντέρικσον επιστρέφει για τη σκηνοθεσία και συνυπογράφει το σενάριο με τον Σ. Ρόμπερτ Κάργκιλ, βασισμένο σε χαρακτήρες που δημιούργησε ο Τζο Χιλ.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Τζέισον Μπλαμ,Ντέρικσον και Κάργκιλ, ενώ την εκτέλεση παραγωγής αναλαμβάνουν οι Άνταμ Χέντρικς και Ράιαν Τούρεκ.

Στο καστ συμμετέχουν ο υποψήφιος για Όσκαρ Ντεμιάν Μπιτσίρ (The Nun, A Better Life) ως αρχηγός της κατασκήνωσης, η Αριάνα Ρίβας (A Working Man) ως ανιψιά του, ο Μιγκέλ Μόρα (The Black Phone) ως αδελφός ενός θύματος του Αρπαχτή και ο Τζέρεμι Ντέιβις, που επιστρέφει στον ρόλο του πατέρα των Φιν και Γκουέν, Τέρενς.

Νέα μέλη του καστ είναι οι Μεβ Μπίτι (Beau is Afraid) και ο Γκράχαμ Άμπι (Under the Banner of Heaven). Το θρίλερ των Universal Pictures και Blumhouse, Νεκρό Τηλέφωνο, που κυκλοφόρησε το 2022, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και απέφερε πάνω από 160 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Από 16 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από την Tanweer.

Δείτε το τρέιλερ: