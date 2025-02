Ο τιμημένος δύο φορές με βραβείο Όσκαρ 95χρονος Αμερικανός ηθοποιός Τζιν Χάκμαν και η 63χρονη σύζυγός του Μπέτσι Αρακάουα βρέθηκαν νεκροί στην κατοικία τους στη Σάντα Φε, στην αμερικανική πολιτεία του Νέου Μεξικού, ανέφερε σήμερα η ιστοσελίδα Santa Fe New Mexican.

Η ιστοσελίδα επικαλείται τον σερίφη της κομητείας της Σάντα Φε Άνταν Μεντόζα, ο οποίος αναφέρει ότι το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μαζί με τον σκύλο του και ότι δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Ο Χάκμαν είχε βραβευτεί με Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία του 1971 Ο Άνθρωπος από τη Γαλλία (The French Connection) καθώς και με Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία του 1992 Οι Ασυγχώρητοι (Unforgiven).

Πρώην πεζοναύτης, ο Χάκμαν εμφανίστηκε σε περισσότερες από 80 ταινίες καθώς και σε τηλεοπτικές σειρές και θεατρικές παραστάσεις στη διάρκεια της καριέρας του που ξεκίνησε τα χρόνια του ’60.

Είχε παντρευτεί δύο φορές και είχε τρία παιδιά. Με τη δεύτερη σύζυγό του, την πιανίστρια Μπέτσι Αρακάουα, είχαν παντρευτεί το 1991.

Ο Τζιν Χάκμαν, ο οποίος ήταν ένας τεράστιος ηθοποιός, που χωρίς να είναι ωραίος, πάντα ξεχώριζε και τραβούσε όλα τα βλέμματα πάνω του, είχε κλείσει τα 95 στα τέλη Ιανουαρίου. Τα τελευταία χρόνια ζούσε αρκετά απομονωμένος με τη γυναίκα του, ενώ είχε να εμφανιστεί σε ταινία από το 2004, όταν υποδύθηκε τον Μονρό «Ίγκλ» Κόουλ στη σατιρική πολιτική κωμωδία Welcome to Mooseport.

Ωστόσο, το 2004 ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την υποκριτική. Μαζεύοντας τα πράγματά του, άφησε το Λος Άντζελες και εγκαταστάθηκε στο ήσυχο Νέο Μεξικό χωρίς να κοιτάξει πίσω.

Αρχικά, πολλοί πίστεψαν ότι η αναπάντεχη απόφαση είχε σχέση με τον γάμο του.

Ο γνωστός ηθοποιός στην πραγματικότητα αποφάσισε να σταματήσει την υποκριτική λόγω του έντονου άγχους που βίωνε, το οποίο έγινε αβάσταχτο μετά τα προβλήματα με την καρδιά του.

Ο Τζιν Χάκμαν, γεννήθηκε στο Σαν Μπερναρντίνο της Καλιφόρνιας το 1930. Οι γονείς του ήταν ο Γιουτζίν Έζρα Χάκμαν και η Λάιντα Γκρέι κι έχει έναν αδελφό τον Ρίτσαρντ. Η οικογενειά του μεταφερόταν συνεχώς μέχρι που εγκαταστάθηκε στο Ντάνβιλ του Ιλινόι, στο σπίτι της γιαγιάς του. Ο πατέρας του εργαζόταν ως τυπογράφος στην εφημερίδα της περιοχής Commercial-News. Οι γονείς του πήραν διαζύγιο το 1943 κι ο πατέρας του εγκατέλειψε την οικογένεια του.

Ο Χάκμαν έζησε τα εφηβικά του χρόνια στο Στορμ Λέικ της Αϊόβα και σε ηλικία 16 χρονών, άφησε το σπίτι του για να καταταγεί στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ, όπου υπηρέτησε για 4 χρόνια. Μετά την απόλυσή του, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου εργαζόταν σε μικροδουλειές για να βγάλει τα προς το ζην. Η μητέρα του, που απεβίωσε το 1962, ήταν θύμα πυρκαγιάς την οποία προκάλεσε η ίδια κατά λάθος από καύτρα τσιγάρου.

Το 1971 βραβεύτηκε με Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για τον «Άνθρωπο από τη Γαλλία» ενώ το 1972 πρωταγωνίστησε στην ταινία Η περιπέτεια του Ποσειδώνα (The Poseidon Adventure, 1972) και το 1974 ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία του Φράνσις Φορντ Κόπολα Η συνομιλία (The Conversation). Την ίδια χρονιά εμφανίστηκε σε έναν από τους διασημότερους κωμικούς του ρόλους, ως τυφλός ερημίτης, στην ταινία του Μελ Μπρουκς Φρανκενστάιν Τζούνιορ (Young Frankenstein, 1974).

Το 1992 υποδύθηκε το ρόλο του σαδιστή σερίφη Λιτλ Μπιλ Ντάγκετ στο γουέστερν του Κλιντ Ίστγουντ Οι ασυγχώρητοι (Unforgiven) που του χάρισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Πέρυσι, ο Χάκμαν και η 63χρονη σύζυγός του, εθεάθησαν δημόσια για πρώτη φορά έπειτα από δύο δεκαετίες. Ο Χάκμαν απαθανατίστηκε να κρατά το χέρι της συζύγου του για στήριξη, αφού το ζευγάρι απόλαυσε το γεύμα του στο Pappadeaux’s Seafood Kitchen στη Σάντα Φε. Ο Χάκμαν και η Αρακάουα έδειχναν ευδιάθετοι καθώς έφευγαν μαζί από το εστιατόριο.

Reclusive Gene Hackman, 94, and wife Betsy Arakawa, 62, spotted in first public outing together in decades https://t.co/BQeQX2eo2c pic.twitter.com/c3lhKD5glB

— New York Post (@nypost) March 29, 2024