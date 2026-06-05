Σοκ προκαλεί στο Χόλιγουντ η είδηση της στυγερής δολοφονίας του βετεράνου ηθοποιού Τζέιμς Χάντι (James Handy). Ο 81χρονος ηθοποιός, γνωστός από τη συμμετοχή του σε εμβληματικές παραγωγές όπως το πρόσφατο «Top Gun: Maverick» και το κλασικό «Jumanji», έπεσε νεκρός έπειτα από πολλαπλές μαχαιριές στο στήθος, στην αυλή σπιτιού σε προάστιο του Λος Άντζελες.

Ως δράστης της δολοφονίας συνελήφθη ο 44χρονος Μάικλ Γκλέντχιλ (Michael Gledhill), γιος της συντρόφου του άτυχου ηθοποιού, ο οποίος διέμενε στο ίδιο σπίτι με τη μητέρα του.

Το ανατριχιαστικό τηλεφώνημα στις αρχές

Η αποκάλυψη του εγκλήματος έγινε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, όταν ο ίδιος ο 44χρονος κάλεσε την αστυνομία, προβαίνοντας σε μια αινιγματική και ανατριχιαστική ομολογία:

«Είμαι ο γιος του ανθρώπου, μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο που υπέδειξε ο άνδρας, εντόπισαν τον 81χρονο Χάντι αναίσθητο στην μπροστινή αυλή της κατοικίας, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην περιοχή του θώρακα. Ο ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο, όπου όμως οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν και απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η σύλληψη του δράστη

Λίγη ώρα μετά την άφιξη των αρχών, ο Μάικλ Γκλέντχιλ παρουσιάστηκε στους αστυνομικούς και παραδέχθηκε πως αυτός ήταν ο άνθρωπος που αναζητούσαν. Η ενοχή του επιβεβαιώνεται και από υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, οι οποίες κατέγραψαν τον 44χρονο να κινείται ύποπτα κοντά στο σπίτι αμέσως μετά την επίθεση.

Ο Γκλέντχιλ συνελήφθη με την κατηγορία του φόνου, ενώ το δικαστήριο όρισε την εγγύησή του στο αστρονομικό ποσό των 2.000.000 δολαρίων. Μέχρι στιγμής, τα κίνητρα που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή παραμένουν άγνωστα, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες.

Μια μακρά καριέρα που έσβησε άδοξα

Ο Τζέιμς Χάντι είχε μια πλούσια και σταθερή πορεία στη βιομηχανία του θεάματος, η οποία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970.

Η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στην τεράστια εισπρακτική επιτυχία «Top Gun: Maverick», όπου υποδύθηκε τον μπάρμαν Τζίμι. Στο παρελθόν είχε παίξει στην κλασική ταινία φαντασίας «Jumanji» (1995) στο πλευρό του Ρόμπιν Γουίλιαμς, καθώς και στην ταινία «Taps». Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία στην αμερικανική τηλεόραση με ρόλους σε παγκοσμίως δημοφιλείς σειρές, μεταξύ των οποίων οι:

The X-Files

The West Wing

NCIS: Los Angeles

CSI: NY

Criminal Minds

ER (Στην Εντατική)

9-1-1

Η είδηση του βίαιου θανάτου του έχει σκορπίσει θλίψη στους συναδέλφους του και στους θαυμαστές των παραγωγών στις οποίες άφησε το δικό του στίγμα.