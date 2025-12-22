Ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέιμς Ράνσον έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (19/12), σε ηλικία 46 ετών. Σύμφωνα με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες, τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατός του αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Ο Ράνσον έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του Ζίγκι Σομπότκα στη θρυλική σειρά «The Wire». Στον κινηματογράφο ξεχώρισε ως Έντι Κάσπμπρακ στο It: Chapter Two, ενώ στην τηλεόραση συμμετείχε και στις σειρές Generation Kill και Bosch. Η πιο πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση ήταν σε επεισόδιο της δεύτερης σεζόν του Poker Face, που προβλήθηκε τον Ιούνιο.

Οι προσωπικές εξομολογήσεις

Το 2021, ο Ράνσον είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλική κακοποίηση που, όπως είχε καταγγείλει, υπέστη σε παιδική ηλικία από πρώην καθηγητή του. Είχε αναφερθεί στη ντροπή και τη σιωπή που τον συνόδευσαν για χρόνια, εξηγώντας ότι τα ψυχικά τραύματα εκείνης της περιόδου τον σημάδεψαν βαθιά.

Παράλληλα, είχε μιλήσει και για τη μακρόχρονη μάχη του με τον αλκοολισμό και την εξάρτηση από ουσίες. Όπως είχε δηλώσει, κατάφερε να παραμείνει νηφάλιος από το 2006, σε ηλικία 27 ετών, λίγο πριν η καριέρα του αρχίσει να σταθεροποιείται. Αν και η νηφαλιότητα και η ειλικρίνειά του αποτέλεσαν σημαντικά βήματα, ο ίδιος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το βάρος του παρελθόντος δεν έφυγε ποτέ εντελώς.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Interview Magazine, είχε μιλήσει και για τις κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας, περιγράφοντας την εφηβεία του ως ιδιαίτερα σκληρή. Η φοίτησή του σε σχολή καλών τεχνών υπήρξε, όπως έλεγε, καθοριστική για τη ζωή του, ενώ αργότερα ξεκίνησε σπουδές κινηματογράφου στη Νέα Υόρκη, τις οποίες όμως δεν ολοκλήρωσε.

Η πορεία στην υποκριτική

Στη μεγάλη οθόνη, ο Τζέιμς Ράνσον συμμετείχε σε ταινίες όπως Sinister, Tangerine, Mr. Right και στη σειρά ταινιών The Black Phone. Η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στο Black Phone 2, που κυκλοφόρησε το 2025.

Ο ίδιος είχε αναφέρει ότι η συμμετοχή του στο Generation Kill τον επηρέασε βαθιά και σε προσωπικό επίπεδο. Όπως είχε εξηγήσει, το γεγονός ότι ο πατέρας του ήταν βετεράνος του πολέμου του Βιετνάμ τον βοήθησε, μέσα από τη σειρά, να δει διαφορετικά και τη δική του οικογενειακή ιστορία.

Ο Τζέιμς Ράνσον αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Τζέιμι ΜακΦί, και τα δύο τους παιδιά.