Ο Γάλλος DJ και παραγωγός ηλεκτροπόπ Kavinsky, κατά κόσμον Βενσάν Μπελορζέ, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι, σύμφωνα με πληροφορίες της Εισαγγελίας του Παρισιού και όσα μετέδωσαν την Τετάρτη 29 Ιουλίου το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV και η εφημερίδα Le Figaro.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας, οι πρώτοι διασώστες που έφτασαν στο σημείο δεν εντόπισαν ύποπτα στοιχεία.

Ο Kavinsky απέκτησε παγκόσμια αναγνώριση μέσα από το «Nightcall», το εμβληματικό τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2010 και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το κίνημα της synthwave, αλλά και για την εξέλιξη της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής τη δεκαετία του 2010.

Ο Γάλλος καλλιτέχνης είχε έντονη παρουσία στη μουσική σκηνή, με συχνές εμφανίσεις σε συναυλίες, ενώ κυκλοφόρησε δύο προσωπικά άλμπουμ: το «OutRun» το 2013 και το «Reborn» το 2022.

Ο Kavinsky είχε επίσης συμμετάσχει στη μεγάλη μουσική γιορτή της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, όπου εμφανίστηκε στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος της διοργάνωσης. Ο δημιουργός, που είχε γεννηθεί το 1975, ήταν 51 ετών.