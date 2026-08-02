Ο Αμερικανός ηθοποιός Βίνσεντ Παστόρε (Vincent Pastore), ο οποίος υποδύθηκε τον Σαλβατόρε «Big Pussy» Μπονπενσιέρο στη δημοφιλή σειρά «The Sopranos», βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, σε ηλικία 80 ετών.

Ο Παστόρε εντοπίστηκε στο σπίτι του στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης , χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία ένδειξη εγκληματικής ενέργειας, όπως μετέδωσε το CBS News.

Στο «Sopranos», ο Παστόρε υποδύθηκε τον καλύτερο φίλο του Τόνι Σοπράνο, ο οποίος τελικά έγινε πληροφοριοδότης του FBI. Ο θάνατος του χαρακτήρα του στη δεύτερη σεζόν ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της σειράς.

Βίντεο από χαρακτηριστικές σκηνές του στη σειρά:

«Είχε πάθος για την τέχνη του – Θα μείνει αξέχαστος»

Ο Ρόμπερτ Άτερμαν, μάνατζερ του Παστόρε, δήλωσε στο CBS News: «Για τον κόσμο, θα μείνει για πάντα στη μνήμη ως ο αλησμόνητος «Big Pussy», αλλά για όσους από εμάς τον γνωρίζαμε, ήταν πολλά περισσότερα».

«Αγαπούσε τη δουλειά του ηθοποιού. Είχε πάθος για την τέχνη του και ήταν πάντα ενθαρρυντικός, σεβαστικός και γενναιόδωρος με τους νέους ηθοποιούς, αφιερώνοντας χρόνο για να προσφέρει καθοδήγηση και υποστήριξη όποτε μπορούσε», είπε ο Άτερμαν.

Ο ίδιος συνέχισε: «Για μένα, η απώλεια του Βίνι είναι βαθιά προσωπική. Για πάνω από τρεις δεκαετίες, είχα την τιμή να παρακολουθώ όχι μόνο τη σπουδαία καριέρα του, αλλά και τον απίστευτο άνθρωπο που ήταν. Θα μου λείψει η φιλία του, η αφοσίωσή του, το χιούμορ του και η καρδιά του».

Ο Παστόρε γεννήθηκε στο Μπρονξ το 1946. Κατατάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Βιετνάμ, πριν ξεκινήσει την καριέρα του στην υποκριτική.

Οι πρώτες του συμμετοχές περιελάμβαναν ρόλους σε ταινίες όπως το Goodfellas («Τα Καλά Παιδιά») και το Carlito’s Way («Ο Δρόμος της Εξουσίας»). Μεταγενέστερες τηλεοπτικές εμφανίσεις του περιελάμβαναν τις σειρές Law & Order, General Hospital και Hawaii Five-O.

Ωστόσο, ήταν ο ρόλος του στο «Sopranos» που του χάρισε ευρεία αναγνώριση. Εμφανίστηκε και στις έξι σεζόν της ευρέως αναγνωρισμένης σειράς, παρόλο που ο χαρακτήρας του δολοφονήθηκε στη δεύτερη σεζόν.

Το 2000, ο Παστόρε και οι συνάδελφοί του από το καστ της σειράς κέρδισαν το βραβείο «Screen Actors Guild (SAG)» για την Καλύτερη Συνολική Ερμηνεία από Καστ σε Δραματική Σειρά.

Πηγή: BBC