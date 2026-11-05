Μετά τη θερμή υποδοχή των πρώτων παραστάσεων, η ξεχωριστή μουσικοθεατρική ανάγνωση της ομηρικής «Νέκυιας» από τη Φένια Παπαδόδημα συνεχίζει την πορεία της στην Αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Έχοντας ήδη ολοκληρώσει τις παραστάσεις του Οκτωβρίου και της 2ας Νοεμβρίου, το κοινό έχει την ευκαιρία να βιώσει τη μυσταγωγική αυτή κατάβαση στον Άδη στις τρεις τελευταίες προγραμματισμένες ημερομηνίες: τη Δευτέρα 18, το Σάββατο 23 και το Σάββατο 30 Νοεμβρίου.

Βασισμένη στην εμβληματική μετάφραση του Δ. Ν. Μαρωνίτη, η παράσταση μετατρέπει το κομβικό σημείο της Οδύσσειας σε μια ζωντανή, πανανθρώπινη εμπειρία αυτογνωσίας και κάθαρσης. Με οδηγό τον αρχέγονο παλμό του αφρικανικού νγκόνι και τη σύμπραξη των Φένια Παπαδόδημα, Μανώλη Αφολάνιο και Γιώργου Παλαμιώτη, ο λόγος του Ομήρου συναντά τις αφηγηματικές παραδόσεις των Γκριό, αποδεικνύοντας ότι η πορεία του ανθρώπου προς το φως μέσα από το σκοτάδι παραμένει διαχρονική.

Η Νέκυια, το πιο κομβικό σημείο της Οδύσσειας, επιφυλάσσει στον ήρωα την πιο δύσκολη δοκιμασία που μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος. Ο Οδυσσέας, «δισθανής», δύο φορές αποθαμένος, διασχίζει τον κόσμο των νεκρών και επιστρέφει μεταμορφωμένος, έτοιμος να αναμετρηθεί με το πεπρωμένο του. Η κατάβαση στον Άδη γίνεται πράξη αυτογνωσίας και αναγέννησης, όπου συνυπάρχουν το πένθος, το δράμα, η ανάταση και η κάθαρση.

Η παράσταση αντλεί από την αρχαία ελληνική παράδοση που τοποθετεί τον ραψωδό στο κέντρο του συλλογικού ασυνείδητου, αλλά και από αντίστοιχες αφηγηματικές παραδόσεις άλλων αρχαίων πολιτισμών, που παραμένουν ζωντανές μέχρι σήμερα, όπως οι μουσικές αφηγήσεις των Γκριό – (Griots) ένα είδος ραψωδών της υποσαχάριας αφρικής- που ενέπνευσαν την Φένια Παπαδόδημα να χρησιμοποιήσει το γκόνι, την αφρικάνικη άρπα, σαν κύρια μουσική συνοδεία της αφήγησης. Η γνωριμία της με τους griots έγινε στο Παρίσι στο Θέατρο Bouffes du Nord του Πήτερ Μπρουκ αλλά και μέσα από την προσωπική της συνεργασία με την Aφρικάνα χορογράφο Ιρέν Τασσεμπεντό στην παράσταση «Mousso kamirya», που παρουσιάστηκε στο Theatre de la Tempete και στην οποία πρωταγωνιστούσε.

Σημείωμα σκηνοθέτιδας:

Όπως κάποιος κρατιέται από τα τοιχώματα μιας ακυβέρνητης βάρκας στη ροή του ποταμού, εγώ κρατήθηκα από τις χορδές της αφρικανικής άρπας, της οποίας οι συνηχήσεις μου φάνηκαν ιδανικές για να κρατήσουν πάνω τους, τις λέξεις του ομηρικού κειμένου, από την πρώτη φορά που άκουσα τον αρχαίο ήχο τους, πολλά χρονιά πριν, στο Παρίσι,

Αρχικά χωρίς καν να ξέρω ακόμη να παίζω, αφηγήθηκα το κείμενο με τη συνοδεία αυτής της άρπας και βρέθηκα στο κέντρο μίας διαρκώς μεταβαλλόμενης μουσικής αφήγησης που βαθύτερο στόχο είχε από την αρχή, την άμεση επικοινωνία με τον ακροατή. Ο τρόπος που αυτή η άρπα έκανε το κείμενο να ηχεί μου φάνηκε αμέσως πολύ σωστός γιατί άνοιγε μία απρόσμενη δίοδο στον ψυχισμό του κοινού, δημιουργώντας μία σπάνια ποιότητα συνύπαρξης με τον ακροατή. Λες κι αυτή η μουσική με την ελαφρότητα της, γεννούσε τις κατάλληλες σιωπές όπου οι συνειδήσεις συναντιούνται και γίνονται ένα, υπερβαίνοντας κάθε διαφορά που τις χαρακτηρίζει.

«Νέκυια» -Συντελεστές:

Σύλληψη – Δραματουργία: Φένια Παπαδόδημα

Πρωτότυπη μουσική: Φένια Παπαδόδημα – Γιώργος Παλαμιώτης

Κινησιολογία: Μαρίζα Τσίγκα

Κοστούμια: Κωνσταντίνος Κασπίρης

Ηχητικός σχεδιασμός, live electronics: Γιώργος Παλαμιώτης

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Βοηθός σκηνοθέτη: Αιμιλία Παπαχριστοφίλου

Σκηνοθεσία: Φένια Παπαδόδημα

Υπεύθυνος σκηνής: Κωνσταντίνα Μακρή

Επικοινωνία: Ευαγγελία Σκρομπόλα

Social Media: Renegade

Φωτογραφίες: Νίκος Παγωνάκης

Παραγωγή: ΜΑΡΙΝΑ

Επί σκηνής: Φένια Παπαδόδημα, Μανόλης Αφολάνιο (Yinka), Γιώργος Παλαμιώτης

Πληροφορίες

18, 23 και 30 Νοεμβρίου στις 20:30

Εισιτήρια: 18€ Κανονικό | 14€ φοιτητικό/ανέργων/ΑμεΑ |

Προπώληση Ticket Services: Τηλεφωνικά – 2107234567

Αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής

στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη 1