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Το νέο άλμπουμ της Αριάνα Γκράντε «Petal» κυκλοφορεί από σήμερα και μέχρι στιγμής η ποπ σταρ έχει κοινοποιήσει μόνο το κύριο single «Hate that i made you love me».

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός βρίσκεται στην πρώτη της περιοδεία έπειτα από 6,5 χρόνια, προωθώντας κυρίως το άλμπουμ «eternal sunshine» του 2024.

Σε συναυλία της όμως στο Μόντρεαλ τραγούδησε και το «Ηate that i made you love me» από το καινούριο της άλμπουμ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ariana Grande (@arianagrande)

Το τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφή του Billboard Hot 100 και αποτέλεσε το 10ο Νο. 1 στην καριέρα της σταρ.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε επίσης αποσπάσματα από τα a cappella φωνητικά από τα τραγούδια «Oh Well» και «Freak» στο Instagram.

Το όγδοο άλμπουμ της Γκράντε περιλαμβάνει τραγούδια που φέρεται να αφορούν τον χωρισμό της με τον επίσης ηθοποιό, Ίθαν Σλέιτερ με τον οποίο πρωταγωνίστησε στα κινηματογραφικά μιούζικαλ «Wicked».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ariana Grande (@arianagrande)

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ