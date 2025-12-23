Όταν ο Μενέλαος Λουντέμης έγραφε το βιβλίο «ένα παιδί μετράει τα άστρα» σίγουρα δεν φανταζόταν πως παρόμοιο θέμα θα ενέπνεε χρόνια μετά και τον διάσημο εικαστικό Banksy. Ο Βρετανός καλλιτέχνης επιβεβαίωσε χθες πως το νέο γκράφιτι που εμφανίστηκε σε τοίχο κτηρίου στο Λονδίνο με δύο παιδιά, ξαπλωμένα να κοιτούν ψηλά και το ένα να δείχνει με το χέρι του τα αστέρια στον ουρανό, είναι δικό του δημιούργημα.

Το νέο γκράφιτι του μυστηριώδους καλλιτέχνη εμφανίστηκε στον πλαϊνό τοίχο ενός παλιού κτηρίου στην περιοχή Μπέισγουοτερ, στο κεντρικό Λονδίνο. Απεικονίζει δυο παιδιά με χειμωνιάτικα ρούχα και σκούφους, να βρίσκονται ξαπλωμένα και να κοιτούν ψηλά με το ένα από αυτά να σηκώνει το χέρι προς τον ουρανό σαν να θέλει να δείξει τα αστέρια.

Ο ίδιος ο Banksy, με ανάρτησή του στο Instagram υποδηλώνει ότι πρόκειται για δημιούργημά του, αφού κοινοποίησε την σχετική φωτογραφία.