H διάσημη Αμερικανίδα σούπερ σταρ Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) «έσπασε» άλλο ένα ρεκόρ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Spotify την Τρίτη (29 Αυγούστου) στον επίσημο λογαριασμό του στο X (πρώην Twitter) έγινε η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνις στην ιστορία της διάσημης μουσικής πλατφόρμας που έφτασε τα 100 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Queen behavior 👑 On August 29th, Taylor Swift became the first female artist in Spotify history to reach 100 million monthly listeners. pic.twitter.com/p7smvexszE

— Spotify (@Spotify) August 29, 2023