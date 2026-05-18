Μία ακόμη νέα και πολλά υποσχόμενη παρουσία μετράει πλέον η ελληνική δισκογραφία.

Η Μεταξία Κοντού κάνει το δισκογραφικό της ντεμπούτο μέσα από τη νέα κυκλοφορία της Orion Music με τίτλο «Τα κατάφερες», σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Γιώτη.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη ρούμπα με έντονο ελληνικό χαρακτήρα και ηχητικές επιρροές που ταξιδεύουν μέχρι την Κρήτη.

Kι αυτό γιατί η κρητική λύρα δίνει ξεχωριστό χρώμα και ένταση στο τραγούδι, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα γεμάτο συναίσθημα και αυθεντικότητα.

Η Orion Music συνεχίζει να στηρίζει νέους καλλιτέχνες και να δίνει βήμα σε φρέσκες φωνές που έρχονται να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα στη μουσική σκηνή, με τη Μεταξία Κοντού να αποτελεί μία από αυτές τις νέες παρουσίες που αξίζει να προσέξει το κοινό.

Το «Τα κατάφερες» κυκλοφορεί ήδη σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ είναι διαθέσιμο και στο επίσημο κανάλι της Orion Music στο YouTube.

Λίγα λόγια για τη Μεταξία Κοντού

Μετά τις σπουδές της υποκριτικής και την ενασχόλησή της με την τηλεόραση και το μουσικό θέατρο, η Μεταξία Κοντού ασχολήθηκε επαγγελματικά και με το τραγούδι.

Παρά το νεαρό της ηλικίας της έχει ήδη συνεργαστεί με γνωστά ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας κάνοντας αισθητή την παρουσία της στον χώρο.

Μέχρι στιγμής έχει συνεργαστεί με την Αγγελική Ηλιάδη, τον Σώτη Βολάνη, την Τζένη Κατσίγιαννη, τον Γιώργο Γιαννιά, τον Γιάννη Τάσσιο, τον Ιωακείμ Φωκά, τον Δημήτρη Γιώτη και τη Μαριάντα Πιερίδη.

Στην τηλεόραση, σε guest εμφάνιση, την έχουμε δει στο σήριαλ οι Παγιδευμένοι στον ΑΝΤ1, με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και τη Μάρθα Λαμπίρη-Φεντόρουφ.