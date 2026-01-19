Με μια δυναμική μπαλάντα, διά χειρός Βασίλη Δήμα, εγκαινιάζει η Ειρήνη Ντίσιου τη συνεργασία της με τη Sonar Music.

H ανερχόμενη ερμηνεύτρια, με τη ξεχωριστή χροιά, μας παρουσιάζει το νέο της single, που έχει τίτλο «Μου’χει τελειώσει».

Πρόκειται για ένα τραγούδι με προδιαγραφές επιτυχίας, που μιλά για έρωτες που εξελίχθηκαν σε μεγάλες απογοητεύσεις και στο οποίο η Ειρήνη Ντίσιου έχει βάλει τη δική της ερμηνευτική σφραγίδα.

Την ενορχήστρωση και παραγωγή του τραγουδιού ανέλαβε ο βραβευμένος με Grammy, Αντρέας Γιατράκος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τραγούδι συνοδεύεται από ένα ατμοσφαιρικό βίντεο κλιπ, το οποίο είναι σε σκηνοθεσία του Πέτρου Σκούτα.

Η Ειρήνη Ντίσιου μετράει σημαντικές συνεργασίες με καταξιωμένους ερμηνευτές, αποδεικνύοντας ότι έχει στη «φαρέτρα» της όλα τα «όπλα» για να πρωταγωνιστήσει στο καλλιτεχνικό στερέωμα.

Για πολλά χρόνια βρισκόταν στο πλευρό του αείμνηστου Βασίλη Καρρά, που ήταν από τους πρώτους που πίστεψαν στο ταλέντο της, ενώ έχει συνεργαστεί ακόμη με τον Σταμάτη Γονίδη, τον Δημήτρη Κοντολάζο και άλλους πολλούς καλλιτέχνες πρώτης γραμμής.

Έγινε γνωστή στο ευρύτερο κοινό από τη συμμετοχή της στο «The Voice», όπου μάγεψε με τη φωνή της, καταφέρνοντας να γίνει μία από τις αγαπημένες ερμηνεύτριες του Κωστή Μαραβέγια.