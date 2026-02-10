Η Ελένη Σαραγούδα δίνει συνέχεια στην επιτυχημένη συνεργασία της με την Orion Music, κυκλοφορώντας ακόμη ένα τραγούδι που έχει την υπογραφή του Δημήτρη Γιώτη.

Η ξεχωριστή ερμηνεύτρια, μετά το single «Τέρμα το καλό παιδί», το οποίο μίλησε κατευθείαν στην καρδιά του κόσμου, μας παρουσιάζει το τραγούδι «Ένα όνειρο ζω».

Πρόκειται για ένα τραγούδι που έχει όλα τα φόντα να εξελιχθεί σε επιτυχία και είναι σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Γιώτη.

Την ενορχήστρωση του τραγουδιού έχει κάνει ο Άρης Σελμάνης, ενώ η σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ έχει γίνει από την ARSEL production.

Δείτε το βίντεο: