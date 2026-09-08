Αστείρευτη πηγή έμπνευσης αποδεικνύεται ο Κύρος Λόντος, ο οποίος δεν σταματάει να δημιουργεί και να χαρίζει στο κοινό τραγούδια, τα οποία αποτελούν όαση στην έρημο της σημερινής δισκογραφίας.

Ο επιτυχημένος Κύπριος δημιουργός εμπιστεύτηκε ακόμη ένα τραγούδι του στον Σταύρο Παπαγιαννακόπουλο, μετά τη συνεργασία τους στα singles «Έρωτα παράδεισέ μου» και «Για ένα δικό σου χάδι», που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία.

Το νέο τραγούδι του Κύρου Λόντου, το οποίο ερμηνεύει ο πολύπλευρος και πολυτάλαντος καλλιτέχνης έχει τίτλο «Της Ηρούς το νανούρισμα».

Φυσικά και αυτό αναμένεται να συμπεριληφθεί στο άλμπουμ, που θα κυκλοφορήσει ο σπουδαίος συνθέτης και στιχουργός, με τη συμμετοχή γνωστών ονομάτων της μουσικής σκηνής.

Η ενορχήστρωση και η παραγωγή του τραγουδιού, το οποίο κυκλοφορεί από τη Sonar Music, φέρει την υπογραφή του Λεωνίδα Τζίτζου.

Λίγα λόγια για τον Σταύρο Παπαγιαννακόπουλο

Ο Σταύρος Παπαγιαννακόπουλος είναι βιρτουόζος του μπουζουκιού, ενώ παίζει παράλληλα ούτι, τζουρά και cubus.

Θεωρείται από τους κορυφαίους μουσικούς της Ελλάδας και έχει στη σπουδαία καριέρα του συνεργασίες με καταξιωμένους ερμηνευτές, όπως η Δέσποινα Βανδή ο Γιώργος Μαζωνάκης και πολλούς άλλους.

Έχει γράψει τη μουσική για την τηλεοπτική εκπομπή της Δέσποινας Βανδή My Greece, ωστόσο μέσα από τις δημιουργίες του Κύρου Λόντου αποδεικνύει ότι διαθέτει και σπουδαίες ερμηνευτικές ικανότητες, έχοντας κάνει αισθητή την παρουσία του στο έντεχνο τραγούδι.