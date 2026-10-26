Με ένα ολοκαίνουργιο single-έκπληξη επιστρέφει δισκογραφικά η Μαρία Κίου, παρουσιάζοντας το νέο της τραγούδι το οποίο έχει τίτλο «Ψιτ εσύ».

Η Θεσσαλονικιά ερμηνεύτρια παρουσιάζει στο κοινό μια νέα μουσική πρόταση, σε μουσική της Άντζελας Περιστέρη και στίχους που υπογράφει η ίδια, δίνοντας τη δική της ξεχωριστή πινελιά στο τραγούδι.

Η Μαρία Κίου διαθέτει όλα τα στοιχεία για να ξεχωρίσει στη σύγχρονη λαϊκή μουσική σκηνή.

Με εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, εξαιρετικές φωνητικές ικανότητες και έντονη ερμηνευτική προσωπικότητα, αποτελεί μια τραγουδίστρια που ξέρει να κερδίζει τις εντυπώσεις και να ξεχωρίζει πάνω στη σκηνή.

Στην πορεία της έχει καταγράψει σημαντικές συνεργασίες με την αφρόκρεμα του λαϊκού τραγουδιού, ενώ έχει εμφανιστεί σε μεγάλες πίστες τόσο της Αθήνας όσο και της Θεσσαλονίκης.

Με το «Ψιτ εσύ», η Μαρία Κίου κάνει ένα ακόμη βήμα στη δισκογραφική της πορεία, συνεχίζοντας να διεκδικεί επάξια τη δική της θέση στη μουσική σκηνή.

Το νέο τραγούδι της Μαρίας Κίου κυκλοφορεί από τη Sonar Music, ενώ συνοδεύεται από ένα πρωτότυπο βίντεο κλιπ.

Δείτε το βίντεο: