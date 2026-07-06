Η Φωτεινή Δάρρα παρουσιάζει το νέο της τραγούδι «Δύο Σιωπές», εγκαινιάζοντας μια νέα δημιουργική περίοδο.

Με σημαντικές συνεργασίες και εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η Φωτεινή Δάρρα εξερευνά νέες μουσικές κατευθύνσεις, παραμένοντας σταθερά προσανατολισμένη στην καλλιτεχνική εξέλιξη και την αναζήτηση νέων τρόπων έκφρασης.

Η νέα αυτή περίοδος χαρακτηρίζεται από άνοιγμα σε νέες συνεργασίες και δημιουργικές προσεγγίσεις, μέσα από σύγχρονες μουσικές προτάσεις και νέα καλλιτεχνικά εγχειρήματα. Η ερμηνεία της, με τη γνώριμη ευαισθησία και τη βαθιά σύνδεση με το συναίσθημα του τραγουδιού, συναντά σήμερα μια ανανεωμένη καλλιτεχνική ματιά που αποτυπώνεται στις νέες της επιλογές και συνεργασίες.

Παραγωγός και εμπνευστής αυτής της νέας δημιουργικής διαδρομής είναι ο Γιώργος Κυβέλλος, ενώ το «Δύο Σιωπές» αποτελεί και την πρώτη επίσημη κυκλοφορία της RHEA PRODUCTIONS, μιας νέας δημιουργικής πλατφόρμας που εισέρχεται δυναμικά στον χώρο της δισκογραφίας, με στόχο την παραγωγή σύγχρονων έργων υψηλής αισθητικής και την ανάδειξη σημαντικών καλλιτεχνικών προτάσεων.

Το «Δύο Σιωπές» δεν είναι μόνο ένα τραγούδι· είναι μια ατμοσφαιρική αφήγηση για όσα μένουν ανείπωτα.

Τη σύλληψη και την καλλιτεχνική διεύθυνση του video clip υπογράφει ο Πάρις Μέξης, ενώ τη σκηνοθεσία ο Άλεξ Κωνσταντινίδης. Τη μουσική παραγωγή και την ενορχήστρωση υπογράφει ο Chris Soumka.

Με το «Δύο Σιωπές», η Φωτεινή Δάρρα παρουσιάζει ένα έργο όπου μουσική, στίχος και εικόνα συνθέτουν μια ενιαία καλλιτεχνική εμπειρία, με ουσία, αισθητική και προσωπικό χαρακτήρα.

Υπάρχουν σιωπές πιο δυνατές από κάθε λέξη.

Μια γυναίκα διασχίζει τόπους που δεν συνδέονται με λογική — ένα κενό , ένα σοκάκι, ένα club, μια παραλία. Δεν γνωρίζουμε αν θυμάται ή αν ονειρεύεται. Την ακολουθούμε όπως ακολουθεί κανείς μια σκέψη που δεν έχει βρει ακόμα τα λόγια της. Οι δύο σιωπές του τίτλου είναι εκείνη που κρατάμε όταν αγαπάμε και αυτή που μας μένει όταν το αγαπημένο φεύγει.

Το τραγούδι δεν διαλέγει ανάμεσά τους. Τις αφήνει να συνυπάρχουν.

Η Φωτεινή Δάρρα επιστρέφει με ένα νέο τραγούδι και ένα video clip που κινείται στα όρια ονείρου και πραγματικότητας, συνειδητού και υποσυνείδητου, ζωής και ό,τι βρίσκεται πέρα από αυτή.