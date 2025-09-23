Το Netflix, εξασφάλισε τα δικαιώματα για μια live-action ταινία, βασισμένη στο κλασικό παιδικό βιβλίο «Miss Nelson Is Missing», με πρωταγωνίστρια τη Μελίσα ΜακΚάρθι.

Ο Μπραντ Κόπελαντ θα αναλάβει τη διασκευή του βιβλίου που έγραψε το 1977 ο Χάρι Άλαρντ και εικονογράφησε ο Τζέιμς Μάρσαλ.

Η κλασική σειρά βιβλίων, επικεντρώνεται σε μια τάξη γεμάτη άτακτους μαθητές, οι οποίοι συμπεριφέρονται πολύ άσχημα στην καλόκαρδη δασκάλα τους, την Miss Nelson. Μια μέρα, η δασκάλα εξαφανίζεται μυστηριωδώς και τη θέση της παίρνει η αυστηρή Viola Swamp. Μέσα σε λίγες μέρες, τα παιδιά συνειδητοποιούν πόσο τους λείπει η καλή τους δασκάλα και θα κάνουν ό,τι μπορούν για να τη βρουν. Σύμφωνα με το Variety, η ΜακΚάρθι θα ενσαρκώσει και τους δύο ρόλους.

Η Ρις Γουίδερσπουν και η Λόρεν Νόισταντερ, θα είναι στη παραγωγή μέσω της Hello Sunshine, μαζί με τον Λόρενς Γρέι για λογαριασμό της Grey Matter, τη Καρολίν Φρέιζερ για την Harper Collins και την ΜακΚάρθι με τον σύζυγό της, Μπεν Φαλκόνε μέσω της On the Day Productions. Σημειώνεται ότι η διάσημη πρωταγωνίστρια έχει συνεργαστεί με το Netflix, στις ταινίες «Superintelligence» και «Thunder Force».

Εκτός από το «Miss Nelson Is Missing» η ΜακΚάρθι θα πρωταγωνιστήσει, ως Patsy Ramsey, στη νέα μίνι σειρά της Paramount+, «The Murder of JonBenét Ramsey» (προσωρινός τίτλος).