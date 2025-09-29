Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της ταινίας «Jay Kelly», σε σκηνοθεσία Νόα Μπόμπακ, με τον Τζορτζ Κλούνεϊ και τον Άνταμ Σάντλερ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Η ταινία «ακολουθεί τον διάσημο ηθοποιό Τζέι Κέλι (Τζορτζ Κλούνεϊ) και τον αφοσιωμένο μάνατζέρ του Ρον, καθώς ξεκινούν ένα ταραχώδες και απροσδόκητα βαθύ ταξίδι στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι δύο άνδρες αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν τις επιλογές που έχουν κάνει, τις σχέσεις με τους αγαπημένους τους και την κληρονομιά που θα αφήσουν πίσω τους», αναφέρει η επίσημη περιγραφή της ταινίας.

Ο Νόα Μπόμπακ συνυπογράφει το σενάριο με την Έμιλι Μόρτιμερ. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Μπίλι Κράνταπ, Στέισι Κιτς, Πάτρικ Γουίλσον, Ίβ Χιούσον, Γκρέτα Γκέργουιγκ, Άλμπα Ρόρβαχερ, Τζος Χάμιλτον, Λένι Χένρι, Νικόλ Λέκι, Θάντεα Γκράχαμ, Άιλα Φίσερ, Λούις Πάρτριτζ, Τσάρλι Ρόου και η ίδια η Μόρτιμερ.

Η ταινία, η οποία θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αίθουσες στις 14 Νοεμβρίου, θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 5 Δεκεμβρίου.