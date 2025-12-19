Οι βραβευμένοι με Όσκαρ Μάθιου ΜακΚόναχι και Ζόι Σαλντάνα βρίσκονται σε τελικές συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσουν στην επερχόμενη ταινία του Netflix, «Positano».

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν μυστικές, η ταινία περιγράφεται ως μια ρομαντική περιπέτεια που θα διαδραματίζεται στην ειδυλλιακή ομώνυμη πόλη της ιταλικής ακτής Αμάλφι.

Τα σκηνοθετικά ηνία θα αναλάβει ο Ντάνιελ Ρόχερ, ο δημιουργός του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Navalny», σε σενάριο των Αλεσάντρο Τανάκα και Μπράιαν Γκέιτγουντ.

Οι ιδρυτές της Working Title, Έρικ Φέλνερ (Eric Fellner) και Τιμ Μπέβαν (Tim Bevan) θα βρίσκονται στη παραγωγή με την Αμέλια Γκρέιντζερ να είναι στην εκτελεστική παραγωγή όπως και οι σεναριογράφοι, σύμφωνα με το Deadline.

Η βρετανική εταιρεία παραγωγής εξασφάλισε τα δικαιώματα του σεναρίου αμέσως μόλις έγινε διαθέσιμο στην αγορά. Το κείμενο περιήλθε πρόσφατα στην κατοχή των Μακόναχι και Σαλντάνα, οι οποίοι εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους δίνοντας ουσιαστικά το «πράσινο φως» για τη συμμετοχή τους. Στη συνέχεια, το Netflix απέκτησε τα δικαιώματα του πρότζεκτ, με στόχο να το θέσει σε τροχιά υλοποίησης αμέσως μόλις οριστικοποιηθούν οι συμφωνίες με τους βασικούς συντελεστές.

Μετά από μια διετή αποχή από την υποκριτική, ο ΜακΚόναχι πραγματοποίησε φέτος το φθινόπωρο μια δυναμική επιστροφή με το πολυβραβευμένο θρίλερ της Apple «The Lost Bus».

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές με τον Μακόναχι να υποδύεται έναν οδηγό σχολικού λεωφορείου στη προσπάθειά του να σώσει μια ομάδα παιδιών κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών στο Paradise της Καλιφόρνια το 2018.

Το «Positano» θα αποτελέσει τη νέα συνεργασία της Ζόι Σαλντάνα με το Netflix, μετά το «Emilia Pérez», το οποίο της χάρισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου. Η κορυφαία ηθοποιός αναμένεται να κυριαρχήσει στο box office αυτό το Σαββατοκύριακο με την παγκόσμια πρεμιέρα του «Avatar: Fire and Ash» σε σκηνοθεσία Τζέιμς Κάμερον (James Cameron).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ