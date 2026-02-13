Ο Κόλμαν Ντομίνγκο θα πλαισιώσει την Κέρι Ουάσινγκτον και τον Τζέιμς Μάρσντεν στη νέα παραγωγή του Ζομ Κολέ-Σερά με τίτλο «An Innocent Girl» για λογαριασμό του Netflix. Η Χλόη Ιστ βρίσκεται επίσης στο πρωταγωνιστικό καστ του ψυχολογικού θρίλερ το οποίο ακολουθεί μια νεαρή και φιλόδοξη γυναίκα που παρασύρεται από ένα ισχυρό ζευγάρι της Ουάσινγκτον και σύντομα βρίσκεται μπλεγμένη σε έναν επικίνδυνο κόσμο εξουσίας, σεξ και δολοφονιών.

Το σενάριο υπογράφουν οι Μάικλ Μόχαν και Μαρκ Γκούγκενχαϊμ, με πρόσφατες αλλαγές από την Κάρλι Ρέι. Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Γκρεγκ Μπερλάντι και Σάρα Σέχτερ, ενώ η Κέρι Ουάσινγκτον βρίσκεται επίσης ανάμεσα στους εκτελεστικούς παραγωγούς.

Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός συνεχίζει να διανύει μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους καθώς το 2025 συμμετείχε στο «The Running Man» του Έντγκαρ Ράιτ και στο «Wicked For Good». Σύντομα θα υποδυθεί τον πατέρα του Μάικλ Τζάκσον, Joe, στη βιογραφική ταινία «Michael» της Lionsgate, ενώ βρίσκεται και στο καστ του «Disclosure Day» δια χειρός Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Όσον αφορά τη μικρή οθόνη, αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο του για τη νέα σεζόν του «Euphoria», ενώ πρωταγωνιστεί και στο δεύτερο κύκλο της σειράς του Netflix, «Four Seasons», σύμφωνα με το Deadline.

