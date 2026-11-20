Το Netflix ανακοίνωσε την έναρξη των γυρισμάτων του δράματος «Patricia» με πρωταγωνίστρια την Πενέλοπε Κρουζ, η οποία θα αναλάβει και την παραγωγή μέσω της εταιρείας της, Moonlyon. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χουάν Ντιέγκο Μπότο. Η είδηση έρχεται καθώς η Ισπανίδα σταρ διανύει μια πολυσυζητημένη σεζόν βραβείων χάρη στις ερμηνείες της στις ταινίες «La Bola Negra» και «Bunker».

Στο φιλμ θα υποδυθεί την Patricia, μια γυναίκα που καταφέρνει να ξεφύγει από τη φρίκη μιας κακοποιητικής σχέσης 12 χρόνων ωστόσο βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα κόλαση στις δικαστικές αίθουσες, φοβούμενη για την ασφάλεια και το μέλλον των παιδιών της.

Η φιλόδοξη παραγωγή αποτελεί την πρώτη ταινία μυθοπλασίας για τη Moonlyon που ιδρύθηκε το 2022 από την ηθοποιό σε συνεργασία με τον όμιλο αθλητισμού και ψυχαγωγίας Imagina με έδρα τη Βαρκελώνη.

Η βραβευμένη με Όσκαρ πρωταγωνίστρια, η πορεία της οποίας έχει συνδεθεί στενά με τη μακροχρόνια συνεργασία της με τον Πέδρο Αλμοδόβαρ σε ταινίες όπως το «Volver» και το «Pain and Glory», αποκάλυψε ότι συμμετείχε στην ανάπτυξη του «Patricia» για περισσότερο από δύο χρόνια.

«Νιώθω τεράστιο ενθουσιασμό. Ήταν μια όμορφη και έντονη διαδρομή δίπλα στον αγαπημένο μου Χουάν Ντιέγκο Μπότο», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Ο Χουάν έχει γράψει ένα υπέροχο σενάριο και είναι τιμή μου να αφηγηθώ αυτή την ιστορία μαζί του. Είναι μια πολύ σημαντική ιστορία και ένα τεράστιο προνόμιο να υποδύομαι αυτόν τον χαρακτήρα. Η Patricia αντιπροσωπεύει τόσες πολλές γυναίκες που υφίστανται καθημερινά αυτού του είδους τη βία», συμπλήρωσε.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Goya Toledo, Dylan Radley και Ramón Barea, μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με το Deadline, είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Αργεντινο-Ισπανού ηθοποιού και σκηνοθέτη, μετά το ντεμπούτο του το 2022 με το κοινωνικό δράμα «On The Fringe», στο οποίο επίσης πρωταγωνιστούσε η ηθοποιός ενώ έκανε πρεμιέρα στο τμήμα «Ορίζοντες» του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

«Έπειτα από δύο χρόνια γραφής και μια μακρά διαδικασία έρευνας που περιλάμβανε ώρες συνεντεύξεων με γυναίκες οι οποίες μας εμπιστεύτηκαν τις ιστορίες τους, αποτελεί προνόμιο για μένα να αφηγηθώ αυτή την ιστορία με αυτό το καστ και αυτή τη δημιουργική ομάδα», σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ