Με αφορμή τη χθεσινή Ημέρα του Πατέρα, η Νικόλ Κίντμαν προχώρησε σε μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση, αφιερώνοντας ένα μέρος της στον πρώην σύζυγό της, Κιθ Έρμπαν.

Μέσα από τα Instagram Stories της, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μοιράστηκε δύο ασπρόμαυρα στιγμιότυπα όπου στο ένα απεικονίζεται ο σταρ της κάντρι μουσικής να μεταφέρει στους ώμους του τις δύο κόρες τους, Σάντεϊ Ρόουζ (17 ετών) και Φέιθ Μάργκαρετ (15 ετών), όταν εκείνες ήταν σε μικρή ηλικία.

«Χρόνια Πολλά για τη Γιορτή του Πατέρα σε όλους τους μπαμπάδες» έγραψε η Κίντμαν πάνω στις εικόνες. Σημειώνεται ότι το πρώην ζευγάρι ανακοίνωσε δημόσια τον χωρισμό του τον Σεπτέμβριο του 2025 έπειτα από 19 χρόνια γάμου.

Επίσης δεν παρέλειψε να τιμήσει και τη μνήμη του δικού της πατέρα, Άντονι Κίντμαν φέρνοντας στο φως μια εικόνα που φαίνεται να την κρατά στην αγκαλιά του όταν ήταν μικρό παιδί, σύμφωνα με το People.

Η διάσημη ηθοποιός έχει αναφερθεί σε αρκετές συνεντεύξεις της στον στενό δεσμό που είχε και με τους δύο γονείς της: τον Κίντμαν που έφυγε από τη ζωή το 2014 σε ηλικία 75 ετών, καθώς και τη μητέρα της, Τζανέλ η οποία απεβίωσε τον Σεπτέμβριο του 2024 σε ηλικία 84 ετών.

Μιλώντας στο περιοδικό GQ, είχε εξομολογηθεί πως ακόμα και σήμερα ξυπνά κάποιες φορές «κλαίγοντας και με κομμένη την ανάσα» εξαιτίας αυτών των απωλειών.

«Η ζωή είναι ένα δύσκολο ταξίδι. Και σε χτυπάει όσο μεγαλώνεις, ειδικά αν επιλέγεις να βιώνεις τα πάντα συνειδητά, χωρίς να αναισθητοποιείς τον εαυτό σου. Κι εγώ είμαι απόλυτα παρούσα σε αυτό», είχε συμπληρώσει.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ