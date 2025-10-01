Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον σταρ της κάντρι Κιθ Έρμπαν έπειτα από 19 χρόνια γάμου, επικαλούμενη «ασυμβίβαστες διαφορές». Η αίτηση υποβλήθηκε σε δικαστήριο του Νάσβιλ, λίγες ώρες μετά την απρόσμενη είδηση του χωρισμού τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης τους, η Κίντμαν και ο Έρμπαν — δύο από τους μεγαλύτερους αστέρες της Αυστραλίας — έκαναν κοινές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Ο Έρμπαν στήριζε τη σύζυγό του σε κορυφαίες κινηματογραφικές διοργανώσεις, όπως τα Όσκαρ, ενώ η Κίντμαν τον συνόδευε σε σημαντικά μουσικά γεγονότα, όπως τα Βραβεία της Ακαδημίας Country Μουσικής.

Τα νομικά έγγραφα περιλαμβάνουν ένα συμφωνημένο σχέδιο λύσης του γάμου και γονικής επιμέλειας το οποίο υποβλήθηκε για έγκριση στον δικαστή.

«Η μητέρα και ο πατέρας θα συμπεριφέρονται μεταξύ τους και προς το κάθε παιδί με τρόπο που θα εξασφαλίζει μια στοργική, σταθερή, συνεπή και υποστηρικτική σχέση, παρά το διαζύγιο», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: Δεν θα πρέπει να μιλούν άσχημα ο ένας για τον άλλον ή για μέλη της οικογένειας του άλλου γονέα ενώ θα ενθαρρύνουν το κάθε παιδί να συνεχίσει να αγαπά τον άλλο γονέα και να νιώθει άνετα και στις δύο οικογένειες».

Η Κίντμαν θα είναι η βασική κηδεμόνας της 17χρονης Σάντεϊ Ρόουζ και της 14χρονης Φέιθ Μάργκαρετ και θα έχει την επιμέλεια για 306 ημέρες, ενώ ο Κιθ τις υπόλοιπες 59 ημέρες.

Στα έγγραφα αναφέρεται ότι κάθε γονέας έχει μηνιαίο εισόδημα άνω των 100.000 δολαρίων, οπότε κανένας από τους δύο δεν θα χρειαστεί να καταβάλει στον άλλον, διατροφή ή οικονομική βοήθεια για τη φροντίδα των παιδιών.

Επίσης προβλέπεται μια περίπου ίση διανομή της περιουσίας που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου, με τον καθένα να διατηρεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία που είναι στο όνομά του, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για το καλλιτεχνικό του έργο.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δείχνουν ότι η διαδικασία διαζυγίου ήταν σε εξέλιξη για τουλάχιστον ένα μήνα. Ο Έρμπαν υπέγραψε το σχέδιο γονικής μέριμνας στις 29 Αυγούστου και η Κίντμαν στις 6 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Τενεσί, θα χρειαστούν τουλάχιστον 90 ημέρες για να οριστικοποιηθεί το διαζύγιο, όπως αναφέρει ο Guardian.