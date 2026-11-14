Η Νικόλ Κίντμαν θα παραλάβει το τιμητικό Σεζάρ στην 52η τελετή απονομής των γαλλικών κινηματογραφικών βραβείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου 2027 στο ιστορικό θέατρο Olympia στο Παρίσι.

Τη βράβευση ανακοίνωσαν από κοινού η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Τεχνικών (Académie des Arts et Techniques du Cinéma) και το τηλεοπτικό δίκτυο Canal+, υπογραμμίζοντας πως τιμούν «μια ηθοποιό και παραγωγό που δεν επέτρεψε ποτέ στην ιδιότητά της ως σταρ να καθορίσει τις καλλιτεχνικές της επιλογές».

Με τη διάκριση αυτή, η κορυφαία ηθοποιός παίρνει τη σκυτάλη από τους Τζιμ Κάρεϊ (2026), Τζούλια Ρόμπερτς (2025), Κρίστοφερ Νόλαν (2024), Ντέιβιντ Φίντσερ (2023), Κέιτ Μπλάνσετ (2022), Ρόμπερτ Ρέντφορντ (2019) και Τζορτζ Κλούνεϊ (2017).

Με μια πολυβραβευμένη πορεία στο ενεργητικό της, η Κίντμαν μετρά συνεργασίες με καταξιωμένους δημιουργούς, όπως οι Στάνλεϊ Κιούμπρικ («Eyes Wide Shut», 1999), Τζέιν Κάμπιον («The Portrait of a Lady», 1996), Λαρς φον Τρίερ («Dogville», 2003) και Μπαζ Λούρμαν («Moulin Rouge», 2001).

Από το διεθνές της ντεμπούτο με το «Dead Calm» (1989) μέχρι τις εμβληματικές της ερμηνείες σε φιλμ όπως το «The Others» (2001), έχει αποσπάσει επανειλημμένα τους επαίνους των κριτικών. Κορυφαία στιγμή της καριέρας της αποτελεί το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου που κατέκτησε το 2003 για την ενσάρκωση της Βιρτζίνια Γουλφ στο «The Hours» του Στίβεν Ντάλντρι, ανάμεσα σε συνολικά πέντε υποψηφιότητες. Πιο πρόσφατα, το 2024, απέσπασε το Βραβείο Volpi Α’ Γυναικείου Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την ερμηνεία της στην ταινία «Babygirl» της Χαλίνα Ρέιν, σύμφωνα με το Deadline.

Με έντονη δραστηριότητα και στον χώρο της παραγωγής, η Κίντμαν συνίδρυσε την εταιρεία Blossom Films, η οποία υπογράφει επιτυχημένες σειρές όπως τα «Big Little Lies», «The Undoing» και «Nine Perfect Strangers», στις οποίες η ίδια πρωταγωνίστησε.

Παράλληλα, έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές και στο θέατρο, με τις εμφανίσεις της στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου στα έργα «The Blue Room» και «Photograph 51».

Εκτός οθόνης, η Αυστραλή ηθοποιός διατελεί πρέσβειρα καλής θέλησης των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες από το 2006, ενώ έχει συμβάλει στη συγκέντρωση εκατομμυρίων δολαρίων για προγράμματα καταπολέμησης του καρκίνου στις γυναίκες στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και στο Αντικαρκινικό Κέντρο Vanderbilt-Ingram, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ