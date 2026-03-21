Σε ηλικία μόλις 54 ετών πέθανε ο ηθοποιός, Νίκολας Μπρέντον, γνωστός από το ρόλο του Ζάντερ στη σειρά «Buffy the Vampire Slayer». Στην ανακοίνωση της οικογένειάς του, αναφέρεται ότι ο Μπρέντον απεβίωσε την Παρασκευή (20/3) «ενώ κοιμόταν, από φυσικά αίτια».

Ειδικότερα, η οικογένειά του δήλωσε στο Hollywood Reporter: «Ενώ δεν είναι μυστικό ότι ο Νίκολας αντιμετώπισε δυσκολίες στο παρελθόν, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία για να διαχειριστεί τη διάγνωσή του και ήταν αισιόδοξος για το μέλλον τη στιγμή του θανάτου του».

Τα σοβαρά προβλήματα υγείας των τελευταίων ετών

Ο γνωστός ηθοποιός είχε αποκαλύψει το 2023 ότι υπέστη καρδιακή προσβολή. Παράλληλα, είχε υποβληθεί σε επανειλημμένες χειρουργικές επεμβάσεις λόγω συνδρόμου συμπίεσης νεύρων στη σπονδυλική στήλη.

Ποιος ήταν ο Νίκολας Μπρέντον

Γεννημένος το 1971 στο Λος Άντζελες, ο Μπρέντον στράφηκε στην υποκριτική έπειτα από τραυματισμό που έβαλε τέλος στις φιλοδοξίες του στον αθλητισμό. Όπως είχε δηλώσει, η ενασχόλησή του με την ηθοποιία τον βοήθησε να ξεπεράσει τον τραυλισμό που αντιμετώπιζε από παιδί.

Ο ηθοποιός έλαβε τρεις υποψηφιότητες για Emmy για τον ρόλο του στην ταινία Buffy, δύο για τον καλύτερο τηλεοπτικό ηθοποιό και μία για τον καλύτερο β’ ανδρικό ρόλο στην τηλεόραση.

Ο Μπρέντον υποδύθηκε τον Ξάντερ Χάρις στη σειρά Buffy the Vampire Slayer για επτά σεζόν, μεταξύ 1997 και 2003 – ήταν ο καλύτερος φίλος του ομώνυμου χαρακτήρα που υποδύθηκε η Σάρα Μισέλ Γκέλαρ.

Ο δίδυμος αδερφός του Μπρέντον, Κέλι Ντόνοβαν Σουλτς, έπαιξε επίσης τον ρόλο του σωσία του αδερφού του σε δύο επεισόδια της σειράς Buffy.

Μετά την Buffy, ο Brendon εμφανίστηκε σε διάφορες σειρές, όπως τα Criminal Minds, Private Practice και Kitchen Confidential.

Στον κινηματογράφο συμμετείχε στις ταινίες Psycho Beach Party, Big Gay Love και Redwood.

Ο Μπρέντον ήταν γνωστός όχι μόνο για την υποκριτική του πορεία αλλά και για το πάθος του για τη ζωγραφική, στην οποία αφιερώθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Η οικογένειά του τον περιέγραψε ως έναν ευαίσθητο και δημιουργικό άνθρωπο, με βαθιά αγάπη για τις τέχνες και την έκφραση.

Η συμπρωταγωνίστριά του, Άλισον Χάνιγκαν, τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα, θυμούμενη τις κοινές στιγμές στα γυρίσματα.