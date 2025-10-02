Ο Νίκολας Κέιτζ κλέβει τις εντυπώσεις στο πρώτο μεγάλου μήκους τρέιλερ της επερχόμενης ταινίας τρόμου «Ο Υιός του Ξυλουργού» («The Carpenter’s Son»). Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός πρωταγωνιστεί ως «Ιωσήφ» στην αντισυμβατική αφήγηση της βιβλικής ιστορίας, η οποία, σύμφωνα με τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη Λότφι Νέιθαν, βασίζεται στο Ευαγγέλιο του Θωμά.

Δείτε το τρέιλερ:

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη η ταινία: «Διηγείται τη σκοτεινή ιστορία μιας οικογένειας που κρύβεται στην ρωμαϊκή Αίγυπτο. Γνωστός μόνο ως «το Αγόρι», ο γιος οδηγείται στην αμφιβολία από ένα άλλο μυστηριώδες παιδί και επαναστατεί ενάντια στον κηδεμόνα του, τον Ξυλουργό, αποκαλύπτοντας εγγενείς δυνάμεις και μια μοίρα πέρα από την κατανόησή του. Καθώς ασκεί τη δική του δύναμη, το Αγόρι και η οικογένειά του γίνονται στόχος φρικαλεοτήτων τόσο φυσικών όσο και θεϊκών».

Τον νεαρό Ιησού υποδύεται ο Βρετανός ηθοποιός, Noah Jupe, γνωστός για τις ταινίες «The Quiet Place» και «Wonder», ενώ τη Μαρία υποδύεται η καλλιτέχνις FKA Twigs.

«Τι μας περιμένει όταν τελικά φτάσουμε στον θάνατο;» ακούγεται να λέει ο Κέιτζ ως «Ιωσήφ» στην αρχή του δίλεπτου τρέιλερ, καθώς στέκεται στην κορυφή ενός βράχου, κάτω από έναν σκοτεινό ουρανό. «Ας αντέξει η πίστη μου», συνεχίζει, προετοιμάζοντας το έδαφος για τα επόμενα γεγονότα. «Η πίστη. Η μόνη δύναμή μου για να αντισταθώ στον ίδιο τον διάβολο».

Η ταινία του Lofty Nathan θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 14 Νοεμβρίου, ακριβώς πριν από τις γιορτές. «Για χρόνια ζούμε κρυμμένοι, διωγμένοι από κάθε σπίτι», αφηγείται ο Κέιτζ πάνω από εικόνες του εαυτού του, της Μαρίας και του Ιησού να διασχίζουν ένα άγονο τοπίο με ένα γαϊδούρι.

Στη συνέχεια, αποκαλύπτει δυσοίωνα ότι ο γιος του – γνωστός απλώς ως «Το Αγόρι» – «φέρει μια δύναμη που δεν μπορώ να καταλάβω. Μια δύναμη που δεν μπορώ να συγκρατήσω».