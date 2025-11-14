Σπυριδωνία Κρανιώτη

Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια Νικολέττα Φιλιππάκη, η οποία ξεχωρίζει με τη χαρακτηριστική της παρουσία, το βαθύ ηχόχρωμα της φωνής της και τη μοναδική της ενέργεια πάνω στη σκηνή, έχει αφήσει το στίγμα της στον καλλιτεχνικό χώρο μέσα από τις μουσικοθεατρικές της παραστάσεις και τις επιτυχημένες εμφανίσεις της, ενώ εντυπωσίασε με τη συμμετοχή της στον μουσικό διαγωνισμό «The Voice».

Με αφορμή την επερχόμενη συναυλία της, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στη μουσική σκηνή «Ράδιο» στον Κεραμεικό, μίλησε στη Ζούγκλα για τη μουσική της πορεία και τα όνειρά της.

Η ίδια είπε ότι τα πρώτα της μουσικά ακούσματα ήταν πολύπλευρα, καθώς περιλάμβαναν βυζαντινή μουσική —επηρεασμένη από τον πατέρα της— αλλά και λαϊκά, έντεχνα και ποπ τραγούδια. Όπως εξήγησε, αν έπρεπε σήμερα να ξεχωρίσει ένα είδος που αγαπά περισσότερο, θα έλεγε πως είναι η μίξη έντεχνου και λαϊκού, ένας ήχος που συνδυάζει μελωδία, συναίσθημα και ταυτότητα. Τόνισε επίσης ότι επιθυμεί η φωνή της να υπηρετεί τραγούδια με βάθος, που λένε ιστορίες και αγγίζουν τον ακροατή.

Αναφερόμενη στη συμμετοχή της στο The Voice, σημείωσε πως πρόκειται για μια εξαιρετική εμπειρία, τόσο για την προβολή που προσφέρει όσο και για την προσωπική της εξέλιξη. Παραδέχτηκε ότι η διαδικασία είναι απαιτητική, με πολλή προετοιμασία, άγχος, αναμονές και έντονες στιγμές, ωστόσο μέσα από όλα αυτά νιώθει τη ζωντάνια της σκηνής και τη σύνδεση με το κοινό, ενώ ανυπομονεί πάντα για το επόμενο βήμα. Όπως είπε, η εμπειρία αυτή την κάνει να πιστεύει ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο και ενισχύει την αποφασιστικότητά της.

Όσον αφορά τα μελλοντικά της σχέδια, η Νικολέττα Φιλιππάκη εξέφρασε την επιθυμία της να κυκλοφορήσει τραγούδια που θα αγαπηθούν από τον κόσμο και θα έχουν διάρκεια στον χρόνο, όχι απλώς επιτυχίες της στιγμής. Όνειρό της, όπως είπε, είναι να γίνει τραγουδίστρια πρώτης γραμμής και να έχει περισσότερες ευκαιρίες για σημαντικές συνεργασίες.

Δείτε αναλυτικά τη συνέντευξη της Νικολέττας Φιλιπάκη στη Ζούγκλα:

Τι τραγούδια θα ακούσουμε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στη μουσική σκηνή «Ράδιο» στον Κεραμεικό;

Η βραδιά θα κινηθεί ανάμεσα σε έντεχνα, λαϊκά και ποπ ηχοχρώματα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ένταση, συναίσθημα και αντιθέσεις. Από τον Μίμη Πλέσσα και τον Σταμάτη Κραουνάκη, έως τον Θέμη Καραμουρατίδη, τον Λευτέρη Κιντάτο, τη Βίκυ Γεροθόδωρου, τον Goran Bregovic και τον Νίκο Καρβέλα, θα ταξιδέψουμε μέσα από αγαπημένα τραγούδια που άφησαν το στίγμα τους, αλλά και τα δικά μου κομμάτια που εκφράζουν τη δική μου μουσική ταυτότητα.

Πότε νιώσατε πως θέλετε να ασχοληθείτε με τη μουσική;

Από πολύ μικρή ηλικία ήξερα ότι η μουσική με συγκινούσε βαθιά, αλλά γύρω στα 12 μου πήρα συνειδητά την απόφαση ότι θέλω να ασχοληθώ σοβαρά με αυτή. Ξεκίνησα μαθήματα κιθάρας, συμμετείχα σε χορωδίες και μουσικά σχήματα, και τελειώνοντας το σχολείο άρχισα φωνητική, για να εξελίξω τεχνικά αυτό που ένιωθα ήδη μέσα μου.

Ποια ήταν τα πρώτα σας μουσικά ακούσματα και ποιο είδος τραγουδιού αγαπάτε περισσότερο;

Τα πρώτα μου μουσικά ακούσματα ήταν πολύπλευρα: από τη βυζαντινή μουσική (μέσω του πατέρα μου) μέχρι λαϊκά τραγούδια, αλλά και έντεχνα – ποπ κομμάτια. Σήμερα, αν έπρεπε να διαλέξω ένα είδος που αγαπώ περισσότερο, θα έλεγα ότι είναι η μίξη έντεχνου με λαϊκό, ένας ήχος που έχει μελωδία, συναίσθημα, ταυτότητα. Θέλω η φωνή μου να υπηρετεί τραγούδια με βάθος, που λένε ιστορίες, που αγγίζουν.

Πώς νιώθετε που είστε στο The voice και ποια η εμπειρία σας από τη συμμετοχή σας στον γνωστό μουσικό διαγωνισμό;

Η συμμετοχή μου στο The Voice είναι μια εξαιρετική εμπειρία,τόσο για την προβολή που προσφέρει, όσο και για την προσωπική μου εξέλιξη. Ταυτόχρονα, είναι και απαιτητική διαδικασία με μεγάλη προετοιμασία, άγχος, αναμονές, δυνατές στιγμές. Αλλά μέσα σε όλα αυτά νιώθω τη ζωντάνια της σκηνής, τη σύνδεση με το κοινό, την ανυπομονησία για το επόμενο βήμα. Με κάνει να πιστεύω πως είμαι σε καλό δρόμο και ενισχύει την αποφασιστικότητά μου.

Αν έπρεπε να περιγράψετε τον εαυτό σας μέσα από ένα τραγούδι ποιο θα ήταν αυτό και γιατί;

Αν έπρεπε να διαλέξω, θα επέλεγα ένα τραγούδι που έχει ρυθμό αλλά και συναίσθημα κάτι σαν «ένα ταξίδι από σκοτάδι προς φως». Όπως το τραγούδι μου «Συνέβη η ζωή» εκφράζει αρκετά αυτή την αίσθηση.Ότι συνέβη κάτι, πέρασα, άλλαξα, αποδέχτηκα, προχώρησα. Οπότε αυτό το τραγούδι ταιριάζει στο εγώ μου που πάει, που μεταμορφώνεται, που εκφράζεται με τη φωνή της καρδιάς.

Πώς σας αρέσει να εκφράζεστε μουσικά; Προτιμάτε μεγάλους χώρους, συναυλίες ή πιο ατμοσφαιρικούς και μικρούς χώρους όπου ο ένας νιώθει την ενέργεια του άλλου;

Μου αρέσει να εκφράζομαι μουσικά μέσα από κάθε χώρο που μου δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνώ αληθινά με τον κόσμο. Οι πιο ατμοσφαιρικές σκηνές έχουν τη μαγεία της άμεσης επαφής, ενώ οι συναυλίες τη δύναμη και την ένταση της συλλογικής ενέργειας. Κάθε χώρος έχει το δικό του φως, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να υπάρχει αλήθεια, συναίσθημα και σύνδεση με τον κόσμο, όπου κι αν τραγουδώ.

Τι ονειρεύεστε για την καλλιτεχνική σας διαδρομή και με ποιους καλλιτέχνες θα θέλατε να συνεργαστείτε μελλοντικά;

Να κυκλοφορήσω τραγούδια που θα αγαπηθούν από τον κόσμο, που θα μείνουν, όχι απλώς για μια στιγμή, αλλά που θα έχουν διάρκεια. Όνειρο μου είναι να γίνω τραγουδίστρια πρώτης γραμμής όπου θα έχω μεγαλύτερες ευκαιρίες για συνεργασίες. Όσον αφορά στους καλλιτέχνες με τους οποίους θα ήθελα να συνεργαστώ θα πω τον Γιάννη Πάριο που λατρεύω, την Άννα Βίσση, τον Γιάννη Κότσιρα, την Πίτσα Παπαδοπούλου και από νεότερους τον Θοδωρή Φέρρη.

Από που αντλείτε δύναμη για να είστε καλά στην καθημερινότητα σας;

Αντλώ δύναμη από τη μουσική, από τους ανθρώπους που αγαπώ και με στηρίζουν, αλλά και από την προσωπική δουλειά που έχω κάνει με τον εαυτό μου μέσα από το Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό (NLP). Με έχει βοηθήσει να σκέφτομαι πιο καθαρά, να διαχειρίζομαι καλύτερα τις δυσκολίες και να βλέπω τα πράγματα με πιο θετική προοπτική. Πάνω απ’ όλα όμως, αντλώ δύναμη από την πίστη μου στον Θεό. Είναι ο άξονας που με κρατά όρθια, που μου δίνει ελπίδα και με βοηθά να προχωρώ με εμπιστοσύνη, ακόμα κι όταν τα πράγματα δυσκολεύουν.

Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;

Πέρα από τη συναυλία που θα έχω την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στη νέα μουσική σκηνή Ράδιο στον Κεραμεικό ετοιμάζω το καινούργιο μου single που θα κυκλοφορήσει με τη νέα χρονιά. Γενικότερα όμως θέλω να κυκλοφορήσω πολλά νέα τραγούδια, που θα είναι συνεργασίες με σπουδαίους συνθέτες και δημιουργούς. Παράλληλα, επιθυμώ να έχω περισσότερες εμφανίσεις τόσο εντός Αθηνών όσο και εκτός, για να έρθω πιο κοντά με διαφορετικά κοινά. Ο στόχος μου είναι να μεγαλώσει η μουσική μου οικογένεια, το κοινό που με ακολουθεί και με στηρίζει, ώστε να με γνωρίσει ακόμα περισσότερος κόσμος μέσα από τη μουσική μου και να δημιουργηθεί μια ουσιαστική σχέση επικοινωνίας και αγάπης.