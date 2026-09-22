Ο Νίκος Δερτιλής, ένας αξιόλογος ηθοποιός με ξεχωριστή παρουσία στη θεατρική σκηνή, συναντά για πρώτη φορά τον Γιάννη Κακλέα και μαζί βουτούν στον σύνθετο κόσμο των «Δίκαιων» του Αλμπέρ Καμύ. Η παράσταση παρουσιάζεται στο Θέατρο Αποθήκη από τις 21 Οκτωβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου 2026, με τον Δερτιλή να βρίσκεται ανάμεσα στους ηθοποιούς της διανομής.

Για τον ίδιο, η γοητεία του έργου βρίσκεται κυρίως στα ερωτήματα που ανοίγει. Κοινωνικά, πολιτικά, ηθικά, αλλά πάνω απ’ όλα ανθρώπινα. Τον τράβηξε επίσης το γεγονός ότι η ιστορία του Καμύ συνομιλεί με πραγματικά πρόσωπα και γεγονότα, με νέους ανθρώπους που αποφάσισαν να θυσιάσουν τη ζωή τους για έναν κόσμο που πίστευαν ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερος.

Και κάπου εκεί αρχίζει η δυσκολία των «Δίκαιων». Γιατί μέχρι πού μπορεί να φτάσει κάποιος στο όνομα ενός ιδανικού; Υπάρχουν όρια στη βία όταν απέναντί της βρίσκεται η βία της εξουσίας; Ο Νίκος Δερτιλής δεν επιχειρεί να δώσει εύκολες απαντήσεις.

«Θα έπρεπε να υπάρχουν όρια, θα ήθελα να υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό», λέει. Για τον ίδιο, ακόμη και αν τα όρια αυτά συνδέονται με την προσωπική ηθική, μια επανάσταση είναι μια διαδικασία που δεν μπορεί εύκολα να προβλεφθεί. «Ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις όλα τα προβλήματα που θα προκύψουν σε αυτήν». Και ίσως αυτή να είναι και η δύναμη του έργου: ότι δεν κλείνει τα ερωτήματα, αλλά τα αφήνει να συνεχίσουν μέσα στον θεατή.

Ο Καμύ, άλλωστε, δεν μιλά μόνο για μια άλλη εποχή. Οι προβληματισμοί του φτάνουν μέχρι το σήμερα και ο Δερτιλής το αναγνωρίζει χωρίς περιστροφές. Η αδικία, η κοινωνική αντίδραση, η ανάγκη για αντίσταση και η αμηχανία μπροστά στο ερώτημα «τι κάνουμε τώρα;» παραμένουν επίκαιρα.

«Όλοι έχουμε σκεφτεί: μα γιατί δεν ξεσηκωνόμαστε με τόσα σκάνδαλα, με τόση αδικία που έχει ξεσκεπαστεί στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες;» αναρωτιέται. Για εκείνον, το πιο δύσκολο σημείο βρίσκεται ίσως στην προσωπική ευθύνη που ακολουθεί. «Ως πού αντέχω να φτάσω και ως πού είμαι διατεθειμένος;»

Δεν είναι εύκολη ερώτηση. Ούτε και η δικαιοσύνη είναι, όπως διαπιστώνει μέσα από τον ρόλο του. Αντίθετα, μοιάζει να στέκει μόνη, κοντά στον πόνο, την αλήθεια, τη σύγκρουση και τη μοναξιά. Θυμάται μάλιστα μια φράση φίλου του που έχει μείνει μέσα του: «Νίκο, θέλεις να έχεις δίκιο ή ανθρώπους στη ζωή σου;»

Ίσως αυτή η φράση να συμπυκνώνει και ένα από τα βασικά διλήμματα του έργου. Γιατί στους «Δίκαιους» δεν συγκρούεται απλώς το σωστό με το λάθος. «Συγκρούεται το δίκιο με το δίκιο», λέει ο ηθοποιός. Και αυτή η ισορροπία είναι που κάνει τον ρόλο δύσκολο αλλά και ιδιαίτερα ενδιαφέρον για έναν ηθοποιό.

«Όσο πιο δύσκολο τόσο πιο γοητευτικό», παραδέχεται.

Η ιδεολογία και η ανθρώπινη ζωή δεν είναι για εκείνον δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι. Οι ιδεολογίες γεννιούνται μέσα από τις ζωές των ανθρώπων, αλλά και μια ανθρώπινη ζωή μπορεί να γεννήσει μια ιδεολογία. Στο έργο του Καμύ αυτές οι δύο πλευρές συναντιούνται και συγκρούονται διαρκώς.

Από όλα τα στοιχεία που συνυπάρχουν στους «Δίκαιους», η θυσία είναι εκείνη που θεωρεί ότι μπορεί να αγγίξει περισσότερο το σημερινό κοινό. Μια λέξη που κουβαλά τόσο το προσωπικό κόστος όσο και την πίστη σε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό μας.

Στη νέα αυτή θεατρική συνάντηση σημαντικό ρόλο έχει και η συνεργασία του με τον Γιάννη Κακλέα. Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται και ο Δερτιλής μιλά με ιδιαίτερη εκτίμηση για τον τρόπο με τον οποίο ο σκηνοθέτης δουλεύει πάνω στο έργο.

«Ξέρει να μας εμπνέει πάνω στο έργο αλλά και στον λόγο που κάνουμε θέατρο», λέει. Τον συγκινεί η αφοσίωση του Κακλέα στη δουλειά, η σαφήνεια με την οποία γνωρίζει τι θέλει, αλλά και το γεγονός ότι απαιτεί από τους ηθοποιούς να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό μέσα από το προσωπικό του παράδειγμα. «Πέφτει πρώτος στη φωτιά», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο Δερτιλής δεν αναζητά μεγάλες διακηρύξεις όταν μιλά για το μέλλον του στην τέχνη. Θέλει, όπως λέει, να συνεχίσει να συναντά ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεται ένα κοινό όραμα για το θέατρο και τη ζωή.

«Να κάνω ωραίες δουλειές με ωραίους συνεργάτες όπως τώρα», λέει.

Και όταν η συζήτηση φεύγει από το θέατρο, εμφανίζεται ένα πιο προσωπικό όνειρο. Μια μηχανή που έχει βάλει στο μάτι, μεγάλα ταξίδια στο εξωτερικό και η επιθυμία να φύγει για λίγο μόνος στον δρόμο. Υπάρχει, βέβαια, ένα σοβαρό πρακτικό ζήτημα που πρέπει πρώτα να λυθεί: «Ποιος θα φροντίζει τις γάτες μου όταν θα λείπω;»

Τι ήταν αυτό που σας τράβηξε περισσότερο στους «Δίκαιους» του Καμύ και σας έκανε να θέλετε να συμμετάσχετε στην παράσταση;

Τα θέματα που θίγει, κοινωνικά, πολιτικά και ηθικά. Επίσης ότι είναι μια πραγματική ιστορία που μιλά για κάποιους νέους ανθρώπους οι οποίοι θυσίασαν την ζωή τους για ένα καλύτερο

κόσμο και ελάχιστοι γνωρίζουμε γι αυτούς.

Το έργο μιλά για την εξέγερση απέναντι στην καταπίεση, αλλά ταυτόχρονα θέτει όρια στην έννοια της επανάστασης. Εσείς, ως ηθοποιός, πού εντοπίζετε αυτό το όριο;

Καταλαβαίνω ότι στο έργο μας, προηγείται ένα βασικό ερώτημα: μπορούν να υπάρχουν ηθικά όρια στη βία μιας εξέγερσης ενάντια στην βία της εξουσίας; Δυστυχώς δεν έχω καν

απαντήσει σε αυτό το πρωτεύον ερώτημα. Θα έπρεπε να υπάρχουν όρια, θα ήθελα να υπάρχουν αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό. Αν υποθέσουμε ότι γίνεται να υπάρχουν όρια, τότε αυτά

ίσως έχουν να κάνουν με την προσωπική ηθική τα οποία θα μπορούσαν πάντα να είναι εν εξελίξει, απαιτώντας ζυμώσεις που θέλουν πολύ χρόνο, τον οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να

τον διαθέσει μια επανάσταση. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια προετοιμασία όλων αυτών πριν ξεκινήσει μια επανάσταση, μα και πάλι ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις όλα τα

προβλήματα που θα προκύψουν σε αυτήν. Το έργο μας, ως οφείλει, αφήνει όλα τα ερωτήματα ανοιχτά για τον θεατή.

Ο Καμύ βάζει τους ήρωές του μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα: μέχρι πού μπορεί να φτάσει κανείς για ένα ιδανικό χωρίς να προδώσει την ανθρωπιά του. Πώς συνομιλεί αυτό το ερώτημα με τη δική σας εποχή;

Είναι ένας μεγάλος προβληματισμός που έχουμε αντιμετωπίσει όλοι, ιδίως τα τελευταία χρόνια απλά σαν να φοβόμαστε να το παραδεχτούμε. Όλοι έχουμε σκεφτεί: μα γιατί δεν ξεσηκωνόμαστε με τόσα σκάνδαλα, με τόση αδικία που έχει ξεσκεπαστεί στην χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες; Όταν ξεσηκωνόμαστε και βγαίνουμε στους δρόμους δεν ιδρώνει το αυτί κανενός, ας βγαίνουμε

στους δρόμους και ένα εκατομμύριο άνθρωποι. Αν επιμείνουμε λίγο παραπάνω σε μια διαδήλωση, οι φρουροί της εξουσίας, μας χτυπούν και γυρίζουμε όλοι στο σπίτι μας απογοητευμένοι. Το ερώτημα που προκύπτει από αυτή την κατάσταση είναι το εξής: μα τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να βρούμε το δίκιο μας; Πού πρέπει να φτάσουμε; Ως πού αντέχω να φτάσω και ως πού είμαι διατεθειμένος; Ο κόσμος δεν θέλει να κάνει αυτές τις ερωτήσεις στον εαυτό του (ίσως δικαιολογημένα) γιατί σημαίνουν μεγάλη σύγκρουση και την αναβάλει όσο μπορεί. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει αυτή την ευθύνη ή να έρθει κάποιος σωτήρας.

Τι σας αποκάλυψε ο δικός σας ρόλος για την έννοια της δικαιοσύνης που ίσως δεν είχατε αντιληφθεί στην πρώτη ανάγνωση του έργου;

Ότι η δικαιοσύνη είναι σαν να στέκει κάπου εντελώς μόνη. Αν συγγενεύει με κάτι τότε αυτό είναι μάλλον ο πόνος, η αλήθεια, η σύγκρουση, η μοναξιά και όχι η ηρεμία, η χαρά, η

ειρήνη. Δεν είναι καθόλου εύκολη και απλή έννοια. Ένας φίλος μου είπε κάποτε: Nίκο θέλεις να έχεις δίκιο ή ανθρώπους στην ζωή σου; Πολύ στενάχωρο ερώτημα.

Πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό να υποδυθεί έναν άνθρωπο που καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην ιδεολογία και στην ανθρώπινη ζωή;

Όσο πιο δύσκολο τόσο πιο γοητευτικό. Οι ιδεολογίες προκύπτουν από τις ζωές μας, έχουν λόγο και ζωή που γεννήθηκε από χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, και μια ανθρώπινη ζωή μπορεί

να γεννήσει μια ιδεολογία. Στο έργο μας η σύγκρουση αυτή είναι ισότιμη, συγκρούεται το δίκιο με το δίκιο. Είναι και τα δύο κομμάτια μου, υπάρχουν και τα δύο μέσα μου.

Στους «Δίκαιους» συνυπάρχουν η πολιτική, η βία, ο έρωτας, η θυσία αλλά και η βαθιά ανάγκη για ζωή. Ποια από αυτές τις πλευρές αισθάνεστε ότι αγγίζει περισσότερο το

σημερινό κοινό;

Ίσως λίγο περισσότερο η θυσία θα τολμούσα να πω.

Ποια η εμπειρία σας από τη συνεργασία σας με τον Γιάννη Κακλέα πάνω σε ένα τόσο πυκνό και πολιτικά φορτισμένο κείμενο;

Με τον Γιάννη Κακλέα συνεργάζομαι πρώτη φορά και πραγματικά μέχρι τώρα είναι από τις πιο ωραίες συνεργασίες που έχω κάνει. Καταρχάς ξέρει να μας εμπνέει πάνω στο έργο αλλά

και στο λόγο που κάνουμε θέατρο. Αγαπάει πολύ την δουλειά του, το θέατρο και το έργο που κάνουμε και αυτό εμένα προσωπικά με συγκινεί, με ωθεί να βγάζω το εκατό τοις εκατό μου.

Έχει τον καλύτερο τρόπο να απαιτεί την αφοσίωσή μας στο έργο μας με το παράδειγμά του. Από την πρώτη μέρα όλοι νιώσαμε ότι το έργο τον αφορά πολύ και ότι δουλεύει

πολλές ώρες πάνω σε αυτό, κάθε μέρα. Πέφτει πρώτος στην φωτιά. Ξέρει τι θέλει, ξέρει τι ζητάει, είναι άμεσος και ειλικρινής από την αρχή. Αυτό το εκτιμώ πολύ και παίρνω την

ευθύνη που μου αναλογεί πρόθυμα. Ξέρει επίσης να κρατά ισορροπίες και καλό κλίμα. Βάζει αυστηρά όρια όταν χρειάζεται με πολύ ωραίο τρόπο και κάτι τελευταίο αλλά πολύ

σημαντικό, έχει πολύ ωραίο χιούμορ. Ο τρόπος του μου ταιριάζει πολύ. Εύχομαι αυτή η συνεργασία να έχει μέλλον.

Τι ονειρεύεστε για την καλλιτεχνική σας διαδρομή;

Να κάνω ωραίες δουλειές με ωραίους συνεργάτες όπως τώρα, με κοινό όραμα απέναντι στο θέατρο και στη ζωή.

Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;

Να πάρω μια μηχανή που έχω βάλει στο μάτι και να αρχίσω μόνος μου μεγάλα ταξίδια στο εξωτερικό και ποιος θα φροντίζει τις γάτες μου όταν θα λείπω.