Υπάρχουν αθλητές που κατακτούν τίτλους και υπάρχουν εκείνοι που αλλάζουν την ιστορία ενός αθλήματος. Ο Νίκος Γκάλης ανήκει αναμφισβήτητα στη δεύτερη κατηγορία. Ο άνθρωπος που έκανε μια ολόκληρη χώρα να αγαπήσει το μπάσκετ, που ταύτισε το όνομα του με μερικές από τις σπουδαιότερες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού και ενέπνευσε γενιές αθλητών, αφηγείται για πρώτη φορά τη ζωή του στο βιβλίο του με τίτλο «No Gravity: Αψηφώντας τη βαρύτητα», που κυκλοφορεί στις 19 Νοεμβρίου από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Από τα παιδικά του χρόνια στο Μανχάταν και τις γειτονιές του Νιου Τζέρσεϊ μέχρι την άφιξη του στη Θεσσαλονίκη το 1979, ο Νίκος Γκάλης ξετυλίγει σε 53 κεφάλαια, όσοι και οι πόντοι – ρεκόρ σε αγώνα της Εθνικής Ομάδας, την προσωπική και αθλητική του διαδρομή με αμεσότητα, ειλικρίνεια και τη χαρακτηριστική αποφασιστικότητα που τον συνόδευσε σε ολόκληρη την καριέρα του. Μιλά για την οικογένεια των Ελλήνων μεταναστών μέσα στην οποία μεγάλωσε, τα πρώτα του βήματα στα αμερικανικά γήπεδα, τα χρόνια στο πανεπιστήμιο Seton Hall, την προοπτική του NBA και την απόφαση που τελικά τον έφερε στην Ελλάδα, αλλάζοντας για πάντα τη ζωή του και την πορεία του ελληνικού αθλητισμού.

Στις σελίδες του βιβλίου ζωντανεύει η εποχή της μεγάλης κυριαρχίας του Άρη, οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις που καθήλωναν εκατομμύρια Έλληνες μπροστά στις τηλεοράσεις τους, η συνεργασία του με τους προπονητές και συμπαίκτες του και, φυσικά, ο ιστορικός θρίαμβος της Εθνικής Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ του 1987. Μια επιτυχία που ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού, έγινε συλλογική μνήμη και συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας στη χώρα.

Μιλά για θριάμβους κι απογοητεύσεις, συμπαίκτες κι αντιπάλους και για το δικό του τρόπο να προετοιμάζεται σωματικά και πνευματικά ως επαγγελματίας αθλητής μέχρι τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η αγωνιστική του πορεία. Καταθέτει τη δική του οπτική για γεγονότα που απασχόλησαν επί δεκαετίες τον αθλητικό κόσμο, χωρίς να αποφεύγει τις προσωπικές αναφορές και τις δύσκολες αλήθειες.

Η έκδοση είναι εμπλουτισμένη με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, που συνοδεύει την αφήγηση και αναδεικνύει σημαντικούς σταθμούς της ζωής και της καριέρας του.

Ο Νίκος Γκάλης υπήρξε ο πρωταγωνιστής μιας εποχής κατά την οποία το μπάσκετ μπήκε σε κάθε ελληνικό σπίτι, τα παιδιά γέμισαν τις γειτονιές με μπάλες και μπασκέτες, και μια χώρα άρχισε να πιστεύει ότι μπορεί να ανταγωνιστεί και να νικήσει τους καλύτερους. Ένα βιβλίο που απευθύνεται όχι μόνο στους φίλους του μπάσκετ, αλλά και σε όλους όσοι έζησαν την εποχή του Γκάλη ή θέλουν να γνωρίσουν τον άνθρωπο που απέδειξε ότι τα όρια υπάρχουν για να ξεπερνιούνται.