Έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια, ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο σπουδαίος ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο κόσμος της τέχνης αλλά και απλοί πολίτες, έχουν βυθιστεί στο πένθος, καθώς ο ηθοποιός ξεχώριζε για τις ερμηνείες του, αλλά και για το ανήσυχο και ασυμβίβαστο πνεύμα του.

Σε βίντεο που καταγράφεται πριν από κάποια χρόνια, φαίνεται ο Νίκος Καλογερόπουλος να μιλά με αγάπη για την πατρίδα με έναν τρόπο, ο οποίος ανατριχιάζει μέχρι και σήμερα.

Το διαχρονικό μήνυμα του ηθοποιού για την πατρίδα:

«Πρέπει αδέρφια να γίνουμε ενεργοί πολίτες», ακούγεται να λέει ο ηθοποιός στο βίντεο, στέλνοντας ένα μήνυμα τόσο επίκαιρο.

«Υπάρχει ο ενεργός πολίτης και υπάρχει ο καταναλωτής. Δεν είναι πολίτης, ο καταναλωτής, αυτός πάει όπου τον πάνε», είπε, αποδεικνύοντάς μας πως όποιος αγαπά την πατρίδα του, κάνει πράγματα για αυτή, δεν μένει στάσιμος και δεν ακολουθεί πιστά τα νήματα που του κουνούν.