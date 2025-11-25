Μια νέα λαϊκή φωνή έρχεται να θυμίσει πως το αληθινό τραγούδι χρειάζεται μόνο ψυχή. Ο Νίκος Νικολακόπουλος με βαθιά μουσική παιδεία και φωνή που συνδυάζει δύναμη και ευαισθησία, παρουσιάζει το πρώτο του single με τίτλο «Σε ένα τέταρτο».

Πρόκειται για ένα σύγχρονο λαϊκό κομμάτι που πατάει γερά στις ρίζες του είδους. Η ερμηνεία του Νίκου Νικολακόπουλου ξεχωρίζει για τη γνησιότητα και το βάθος της, αναδεικνύοντας μια φωνή που φέρνει μια φρέσκια, αλλά ουσιαστική πρόταση στη δισκογραφία.

Οι στίχοι του Ηλία Γιαννικόπουλου αφηγούνται τη στιγμή της αποφασιστικής φυγής από έναν έρωτα που πνίγει, όταν η αγάπη δεν είναι πια επιλογή, αλλά συνήθεια που πονά. Ο ήρωας αποφασίζει πως το τέλος είναι λύτρωση, όχι ήττα, και αποχαιρετά μια σχέση που άδειασε από ουσία.

Τη θαρραλέα απόφαση της φυγής ντύνει μουσικά ο Χρήστος Χιώνης προσδίδοντας μέσα από τη λαϊκή μπαλάντα, το δυναμισμό αλλά και τον πόνο που κρύβει αυτή η επιλογή.

Ακούστε το τραγούδι «Σε ένα τέταρτο»:

Ο Νίκος Νικολακόπουλος σαν έτοιμος από καιρό, βαδίζει με σταθερότητα και σιγουριά στα λαϊκά μονοπάτια, καθώς η ερμηνεία και η φωνή του θυμίζουν θρυλικούς λαϊκούς τραγουδιστές που λείπουν.

Το δυναμικό του ξεκίνημα υπογράφει ο έμπειρος παραγωγός Κώστας Αρβανίτης, γνωστός για τη συνεργασία του με πολλούς καταξιωμένους καλλιτέχνες. Μαζί μοιράζονται το ίδιο όραμα που είναι να κρατήσουν ζωντανό το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, δίνοντας του νέα πνοή.

Ο δρόμος προς το λαϊκό τραγούδι χρειάζεται ψυχή, μεράκι και αλήθεια. Όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει να ακολουθήσει το πάθος του για τη μουσική, δεν κυνηγά όνειρα νεότητας, αλλά δίνει φωνή σε όσα έζησε και ένιωσε. Το λαϊκό τραγούδι είναι εξομολόγηση κι ο Νίκος Νικολακόπουλος που το υπηρετεί με σεβασμό και καρδιά, έχει ήδη κάνει το πιο σημαντικό βήμα: τόλμησε να εκφραστεί…

Συντελεστές:

ΜΟΥΣΙΚΗ : Χρήστος Χιώνης

ΣΤΙΧΟΙ : Ηλίας Γιαννικόπουλος

EΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ – PROGRAMMING : Ερμής Βογιατζής

ΤΥΜΠΑΝΑ : Παντελής Καραγεωργιάδης

ΜΠΑΣΟ : Γιάννης Σώκιαλης

ΚΙΘΑΡΕΣ : Βαγγέλης Κρίθαρης

ΠΛΗΚΤΡΑ : Ερμής Βογιατζής

ΦΩΝΗΤΙΚΑ : Μαρία Μαραγκουδάκη

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΜΕΙΞΗ : REAL SOUNDSTUDIO

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Kώστας Αρβανίτης