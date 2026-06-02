Ο Νίκος Ρωμανός επαναφέρει στο προσκήνιο το αγαπημένο λαϊκό τραγούδι «Τα τόσα λάθη».

Πρόκειται για ένα τραγούδι σε μουσική του Κυριάκου Παπαδόπουλου και σε στίχους της Ναταλί, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1997 και αγαπήθηκε από το κοινό από τη φωνή του Σταμάτη Γονίδη.

Με σεβασμό στην αυθεντική εκτέλεση, αλλά και με πιο σύγχρονη αισθητική, ο γνωστός ερμηνευτής παρουσιάζει τη δική του εκδοχή σε ένα κομμάτι που εξακολουθεί να αγγίζει το κοινό.

Η νέα αυτή προσέγγιση επιβεβαιώνει πως τα διαχρονικά λαϊκά τραγούδια έχουν πάντα τη δύναμη να επιστρέφουν και να βρίσκουν τη θέση τους στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό βίντεο κλιπ που γυρίστηκε στην όμορφη Θεσσαλονίκη υπό τη σκηνοθετική ματιά του Σταυρού Νταή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νίκος Ρωμανός πρόσφατα κυκλοφόρησε κι ένα medley, το οποίο περιλαμβάνει τρεις επιτυχίες των Κυριάκου Παπαδόπουλου, Ηλία Φιλίππου και Πάνου Φαλάρα, οι οποίες αγαπήθηκαν από τη φωνή του Χρήστου Πάζη.

Ο λόγος για τα τραγούδια «Είμαι εσύ» και «Καθρέφτης», τα οποία είναι σε μουσική του καταξιωμένου μουσικοσυνθέτη και σε στίχους του Ηλία Φιλίππου και το τραγούδι «Και δεν μπορώ να φύγω», που είναι σε στίχους του Πάνου Φαλάρα.