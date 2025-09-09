Ο Νίκος Τσαχιρίδης, ο ηθοποιός που είχε χαρακτηριστεί ως ο «σκληρός» του ελληνικού κινηματογράφου, γεννήθηκε σαν σήμερα στις 9 Σεπτεμβρίου 1933.

Παιδί του ποντιακού ξεριζωμού, ο Νίκος Τσαχιρίδης, χωρίς πατέρα, από μικρός βγήκε στη σκληρή βιοπάλη και στην πιο τρυφερή του ηλικία δούλευε στην οικοδομή.

Σε ηλικία 19 ετών έκανε την πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο, στην ταινία «Η Φλόγα της Ελευθερίας» του Παναγιώτη Σπύρου, ενώ ακολούθησε η συμμετοχή του στη «Μαγική πόλη», το 1954, όπου ο Νίκος Κούνδουρος του είχε δώσει ένα μικρό ρόλο.

Επιβλητικός και με βλέμμα οργισμένο, εμφανίστηκε σε περισσότερες από 130 ταινίες, τόσο του ασπρόμαυρου, όσο και του έγχρωμου ελληνικού κινηματογράφου, από τον «Ουρανό» του Τάκη Κανελλόπουλου (1963) και τον «Δρόμο της Κορίνθου» του Κλοντ Σαμπρόλ (1967) μέχρι τα «Παιδιά του Διαβόλου» του Νίκου Μαστοράκη (1976) και την «Υπόγεια Διαδρομή» του Απόστολου Δοξιάδη (1983).

Στις περισσότερες ταινίες έπαιζε ρόλους «σκληρού», με τόσο πειστικό τρόπο, που δικαιολογημένα θεωρείται ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους «σκληρούς» του ελληνικού κινηματογράφου. Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε κι ένας από τους καλύτερους κασκαντέρ, με συμμετοχές σε διεθνείς παραγωγές. Υπήρξε ποδοσφαιριστής και μέλος του ΠΣΑΠ. Ήταν αυτός που έμαθε τα μυστικά της μπάλας στον Στράτο Τζώρτζογλου, πρωταγωνιστή της ταινίας του Παντελή Βούλγαρη «Η Φανέλα με το 9».

Ο Νίκος Τσαχιρίδης πέθανε στις 3 Αυγούστου 2015, σε ηλικία 81 ετών. Τα τελευταία χρόνια έπασχε από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Φιλμογραφία

• Η φλόγα της ελευθερίας (1952)

• Μαγική πόλις (1954)

• Ο Δράκος (1956)

• Επιστροφή από το μέτωπο (1959)

• Κρυστάλλω (1959)

• Μπουμπουλίνα (1959)

• Ο θείος από τον Καναδά (1959)

• Ποτέ την Κυριακή (1960)

• Αμαρτωλά νιάτα (1960)

• Η αυγή του θριάμβου (1960)

• Ο τσακιτζής (1960)

• Το γεφύρι του πεπρωμένου (1960)

• Διαμάντω (1961)

• Η ζωή μου αρχίζει με σένα (1961)

• Η κατάρα της μάνας (1961)

• Καραγκούνα (1961)

• Μάνα μου παραστράτησα (1961)

• Μυρτιά (1961)

• Στέγνωσαν τα δάκρυα μας (1961)

• Λαφίνα (1962)

• Οι υπερήφανοι (1962)

• Προδομένη αγάπη (1962)

• Το κορίτσι του λόχου (1962)

• Αμαρτίες γονέων (1963)

• Για την αγάπη του παιδιού μου (1963)

• Διεστραμμένοι (1963)

• Ζητείται τίμιος (1963)

• Κάθαρμα (1963)

• Μίσος (1963)

• Ο Ιππόλυτος και το βιολί του (1963)

• Ουρανός (1963)

• Τα παλιόπαιδα (1963)

• Όταν η μοίρα προστάζει (1964)

• Αθήνα ώρα δώδεκα (1964)

• Η Κύπρος στις φλόγες (1964)

• Η δική σου μοίρα με σέρνει (1964)

• Κατατρεγμένοι της μοίρας (1964)

• Κραυγή (1964)

• Μας ενώνει ο πόνος (1964)

• Μονεμβασιά (1964)

• Νυχτοπερπατήματα (1964)

• Οι κολασμένοι (1964)

• Σε ποιον να πω τον πόνο μου (1964)

• Στη θύελλα του πάθους (1964)

• Το κορίτσι της Κυριακής (1964)

• Βρώμικη πόλη (1965)

• Θα ζήσω για σένα (1965)

• Με πότισες φαρμάκι (1965)

• Μια σφαίρα στην καρδιά (1966)

• Επιχείρηση Δούρειος Ίππος (1966)

• Η μοίρα μας χτύπησε σκληρά (1966)

• Κάποια μάννα αναστενάζει (1966)

• Οι άγγελοι της αμαρτίας (1966)

• Οι εκδικηταί (1966)

• Οι στιγματισμένοι (1966)

• Δρόσω η αρχοντοπούλα (1967)

• Ο προδότης (1967)

• Πράκτωρ Κίτσος καλεί Γαστούνη (1967)

• Χάιδω (1967)

• Έμπαινε Κίτσο (1968)

• Βυζαντινή ραψωδία (1968)

• Η ζωή ενός ανθρώπου (1968)

• Για ένα ταγάρι δολάρια (1969)

• Δάφνης και Χλόη: Οι μικροί ερασταί (1969)

• Ακόμα μια φορά πριν ξεψυχήσω (1970)

• Η ανταρσία των δέκα (1970)

• Η σκλάβα (1970)

• Κολασμένη φύση (1971)

• Κραυγή της αλήθειας (1971)

• Κυνηγημένοι εραστές (1972)

• Οι απάνθρωποι (1972)

• Πιο θερμή και από τον ήλιο (1972)

• Στη θύελλα της μεγάλης αγάπης (1972)

• Στον ίλιγγο της αμαρτίας (1972)

• Το κυνήγι της Μέδουσας (1973)

• Δαίμονες της βίας και του σεξ (1973)

• Παύλος Μελάς (1974)

• Καυτές διακοπές (1976)

• Ο χορός των βρόμικων εραστών (1976)

• Τα παιδιά του διαβόλου (1976)

• Ένα ένα τέσσερα (1977)

• 1922 (1978)

• Από που πάνε για τη χαβούζα (1978)

• Το χαμόγελο της Πυθίας (1979)

• Τα διαμάντια δεν λένε ψέματα (1981)

• Άρπα Colla (1982)

• Εγώ και το πουλί μου (1982)

• Καμικάζι τσαντάκιας (1982)

• Ο ρεπόρτερ (1982)

• Το κόκκινο τρένο (1982)

• Φυλακές ανηλίκων (1982)

• Κάτω τα χέρια από τα νιάτα (1983)

• Ο βιασμός μιας μοναχής (1983)

• Σιδηρά κυρία (1983)

• Υπόγεια διαδρομή (1983)

• Λούφα και παραλλαγή (1984)

• Φυλακές ανηλίκων Νο2 (1984)

• Μπορντέλο (1985)

• Τα παιδιά μας οι άγγελοι (1985)

• Κεκαρμένοι (1986)

• Ράδιο Αρβύλα (1986)

• Το ρεμάλι της Αθήνας (1987)

• Η φανέλα με το “9” (1988)

• Φάκελος Πολκ στον αέρα (1988)

• Υπέρ επείγον (1989)

• Δυο ήλιοι στον ουρανό (1991)

• Μια τολμηρή ιστορία (1993)

Βιντεοταινίες

• Ο Τσιγγάνος (1984)

• Κλεφτρόνια της πλάκας (1985)

• Ο ιππότης της σφαλιάρας (1985)

• Ένα και να καίει (1986)

• Όλυμπος: Θάνατος στην κατοικία των θεών (1986)

• Κως – Το κυνήγι των παρανόμων (1986)

• Μπέιμπι -σίτερ για μεγάλα κορίτσια (1986)

• Ο γλύκας (1986)

• Οικογένεια παντρευόμαστε (1986)

• Μια κούκλα για τον αστυνόμο (1987)

• Ο άγραφος νόμος (1987)

• Ο ευρωγκόμενος (1987)

• Ο πρωτάρης και η κούκλα! (1987)

• Ο πρωταθλητής (1987)

• Ο τελευταίος μπάτσος (1987)

• Ο Θεός του δάσους (1988)

• Παπα-Ράμπο (1988)

• Σούπερ κουφό κολέγιο (1988)

• Ένας παράξενος έρωτας (1989)

• Κύριε καθηγητά που κοιμηθήκατε χθες; (1989)

• Οι 3 1/2 τσαμπουκάδες (1989)

• Επιστροφή των καθαρμάτων (2003)

Τηλεοπτικές σειρές

• Ένα φως στην ομίχλη (1972, ΕΙΡΤ)

• Κατοχή (1973, ΥΕΝΕΔ)

• Ο φωτογράφος του χωριού (1977, ΕΡΤ)

• Υποψίες: Το καλοκαίρι του φόβου (1977, ΕΡΤ)

• Τα Λαυρεωτικά (1982, ΕΡΤ)

• Το μυστικό του άσπρου βράχου (1982, ΥΕΝΕΔ)

• Η κάθοδος (1983, ΕΡΤ)

• Ο ξένος της Νέας Κερασούντας (1984, ΕΡΤ2)

• Τα φώτα της πόλης (1986, ΕΡΤ2)

• …στο camping… (1989, ΕΤ1)

• Η φανέλα με το “9” (1990, ΕΤ1)

• Ημέρες οργής (1991, ΕΤ1)

• Κύριε καθηγητά που κοιμηθήκατε χθες; (1991, Mega)

• Ο φόβος (1991, ΕΤ2)

• Τμήμα ηθών: Γροθιές απελπισίας (1992, ΑΝΤ1)

• Φάκελος Πολκ στον αέρα (1992, ΕΤ1)

• Τμήμα ηθών: Εκδίκηση (1993, ΑΝΤ1)

• Τμήμα ηθών: Κρύος άνεμος (1993, ΑΝΤ1)

• Όταν ήμουν δάσκαλος (1993, ΕΤ1)

• Τα πέτρινα λιοντάρια (1994, ΕΤ1)

• Ταύρος με Τοξότη: Μπόμπες (1994, ΑΝΤ1)

• Ταύρος με Τοξότη: Σικέ… (1994, ΑΝΤ1)

• Δρόμοι της πόλης: Απαγωγή (1995, ΑΝΤ1)

• Αθώος ή ένοχος: Το όνομά μου είναι Τζώνυ (2000, ΑΝΤ1)

