Το Baraonda Music Hall σε μια από τις πιο λαμπερές στιγμές του υποδέχεται την Παρασκευή 12/12 μία εκρηκτική συνάντηση που θα συζητηθεί. Η απόλυτη ντίβα της ελληνικής σκηνής, η Νίνα Λοτσάρη συναντά τη φλογερή Κουβανή Rosanna Mailan σε ένα show όπου το λατινικό ταμπεραμέντο συναντά τη μεσογειακή ψυχή.

Με την καθηλωτική σκηνική της παρουσία, την κινηματογραφική αισθητική και τη μοναδική φωνητική δεξιοτεχνία, η Νίνα Λοτσάρη υπογράφει μια παράσταση–υπερθέαμα που έρχεται να συναρπάσει.

Η εμπνευσμένη σύμπραξη με την εκρηκτική Κουβανή τραγουδίστρια Rosanna Mainal, υπόσχεται ένα μαγευτικό μουσικό ταξίδι, σε μια παραγωγή εφάμιλλη των μεγάλων ευρωπαϊκών και αμερικανικών Music Hall.

Η σκηνή του Baraonda Music Hall πλημμυρίζει πάθος και λάμψη καθώς το «PASIÓN» μας ταξιδεύει από την Αβάνα ως το Παρίσι και από την Ανδαλουσία ως την Αθήνα, σε μια παράσταση όπου το flamenco, η jazz, και τα latin ενώνονται με τη βαθιά ψυχή του Ελληνικού τραγουδιού.

Μαζί τους δύο ξεχωριστοί καλλιτέχνες: ο Άγγελος Ανδριανός, με τη σπουδαία του φωνή και έντονη σκηνική παρουσία, και ο Christian Triantafillou, ένας χαρισματικός pop rock performer που προσθέτει δυναμισμό και φρεσκάδα.

Η 12μελής ορχήστρα, τα κουβανέζικα πνευστά, οι σκηνικοί χορευτές και η μοναδική Flamenco performer Ελένη Γιαννοπούλου απογειώνουν το μουσικό υπερθέαμα.

Το PASIÓN δεν είναι απλώς μια παράσταση. Είναι μια κοσμοπολίτικη εμπειρία, όπου η σκηνική λάμψη της ΝίναςΛοτσάρη συναντά με την RosannaMainal τον αυθεντικό ρυθμό της Καραϊβικής.

Ο συνδυασμός ελληνικής art–performance με την αυθεντική κουβανέζικη μουσική κουλτούρα προσφέρει μία μοναδική νυχτερινή πρόταση, όπου η Ελλάδα συναντά τη διεθνή μουσική σκηνή.

Το Baraonda υποδέχεται μία παράσταση που υπόσχεται να γίνει σημείο αναφοράς της σεζόν, προσφέροντας στο κοινό ένα show υψηλού επιπέδου, φτιαγμένο για όσους αναζητούν κάτι περισσότερο από μια απλή έξοδο: μια εμπειρία, ένα ταξίδι, μια εκρηκτική συνάντηση δύο κόσμων.

Η παράσταση–εμπειρία της σεζόν έρχεται στο Baraonda Music Hall.

Απολαύστε μια πρώτη γεύση του λαμπερού show στο ακόλουθο βίντεο:

Συντελεστές:

Creative director: Nina Lotsari

Choreographer: Andriana Stuer

Music supervisor: Nina Lotsari

Music production and programming: Rosanna Mailan

Music director: Yoel Soto

Visual Arts: Konstantinos Lepouris

Light Designer:Konstantinos Lepouris

Communication and media strategy: Stella Kappatou& Nikos Tziouvaras

Baraonda Music Hall

RSV 2106444308 / 2106441778

ΤΣΟΧΑ 43, Athens, Greece 11521

baraonda.gr

Grand Opening 12.12.2025