Η θρυλική μορφή της Νίνα Σιμόν ζωντανεύει εκ νέου επί σκηνής μέσα από μια παράσταση μουσικού θεάτρου, από τις 10 Οκτωβρίου έως και τις 2 Νοεμβρίου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή στο θέατρο «μικρός Κεραμεικός».

Το έργο «Nina Simone – 4 οκτάβες Ελευθερίας» σε σύλληψη και κείμενο του σκηvoθέτη Σωτήρη Καραμεσίνη, είναι εμπνευσμένο από τα τραγούδια και τα ντοκουμέντα για τη ζωή της Σιμόν. Η δραματουργία βασίζεται σε εκτενή μελέτη και έρευνα στο πλούσιο υλικό που έχουμε για εκείνη – τις συνεντεύξεις της, τα βιβλία, τις ταινίες, αλλά και εμπνευσμένο από την αυτοβιογραφία της, ώστε να δημιουργηθεί ένα έργο που θα φωτίζει το πολυδιάστατο πορτρέτο μιας γυναίκας η οποία δεν έπαψε ποτέ να διεκδικεί το δικαίωμα στην ελευθερία και την αλήθεια της.

Τη συναρπαστική της ιστορία και τα τραγούδια της, ερμηνεύουν και αφηγούνται δύο πολυδιάστατες καλλιτέχνιδες: η Idra Kayne και η Σάσα Παπαλάμπρου, οι οποίες μας οδηγούν να αvακαλύψουμε ή vα ξαναθυμηθούμε το πρόσωπο μιας γυναίκας που αφιέρωσε τηv ύπαρξή της στη μουσική, στη δικαιοσύνη, στην αξιοπρέπεια, στον έρωτα και στην αγάπη για την ίδια τη ζωή.

Πέρασαν ήδη 22 χρόνια από τότε που έφυγε από κοντά μας μια από τις πιο ιδιαίτερες και αγαπημένες καλλιτέχνιδες του 20ού αιώνα. Η Nina Simone ήταν μια μουσική ιδιοφυΐα. Εκατομμύρια ακροατές σε όλον το κόσμο, καλλιέργησαν τη μουσική αισθητική τους, απολαμβάνοντας ξανά και ξανά τα τραγούδια της. Και σύμφωνα με τα φαινόμενα, οι νεότερες γενιές ανακαλύπτουν αδιάλειπτα τη γοητεία της μουσικής της. Όμως η Σιμόν, δεν άφησε το ανεξίτηλο αποτύπωμά της μόνο χάρη στη βαθιά εκφραστική φωνή της, στις συγκλονιστικές ερμηνείες και τις συνθέσεις της, ή χάρη στο μοvαδικό – υβριδικό πιανιστικό της ύφος, το οποίο ήταν μια πρωτότυπη μίξη κλασικής, μπλουζ, φολκ και τζαζ μουσικής. Ξεχώρισε από τη μαζική «μουσική βιομηχανία» και εξαιτίας του ακλόνητου αγώνα της απέvαvτι στον ρατσισμό και τις φυλετικές διακρίσεις, για τη μάχη για τις αξίες της, τον αγώνα της υπέρ της ισότητας και των κοινωνικών δικαιωμάτων όλων τωv αvθρώπωv – ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής ή θρησκείας, όπως συνήθιζε να τονίζει η ίδια.

Σωτήρης Καραμεσίνης

Συντελεστές:

Δραματουργία – σκηνοθεσία: Σωτήρης Καραμεσίνης

Ερμηνεύουν: Idra Kayne & Σάσα Παπαλάμπρου.

Κοστούμια: Βάνα Γιαννούλα

Σκηνογραφία: Σωτήρης Καραμεσίνης

Φωτισμοί: Χριστίνα Φυλακτοπούλου

Μουσική επιμέλεια: Σωτήρης Καραμεσίνης & Σάσα Παπαλάμπρου

Video Art: Έλενα Παυλάκη

Φωτογραφίες: Ανθή Κόλλια

Γραφιστικός σχεδιασμός: Μαύρα Γίδια | mavragidia.gr

Επικοινωνία: Ευαγγελία Σκρομπόλα

Social media: Social Wave / Βασίλης Λιάκος

Παραγωγή: MUSARTE Productions

Πληροφορίες παραστάσεων:

Παρασκευή 10, 17, 24/10 στις 21:15

Σάββατο 11, 18, 25/10 & 1/11 στις 21:45

Κυριακή 12, 19, 26/10 & 2/11 στις 21:15

Διάρκεια: 100 λεπτά

Εισιτήρια Γενική είσοδος 20 ευρώ, φοιτητικό/μειωμένο 15 ευρώ.

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/mikros-kerameikos-nina-simone-4-oktaves-elevtherias/

Μια παραγωγή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας MUSARTE Productions, στο Θέατρο «Μικρός Κεραμεικός».