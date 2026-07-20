Η ιστορική μνήμη αποτελεί χρέος απέναντι σε όσους έζησαν τα τραγικά γεγονότα του 1974, αλλά και στις νεότερες γενιές που καλούνται να γνωρίζουν και να θυμούνται. Μέσα από τη δύναμη της μουσικής, το «Νησί Μαρτυρικό» γίνεται μια συγκινητική υπενθύμιση της ιστορίας της Κύπρου και του διαχρονικού αγώνα του λαού της.

Πενήντα δύο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το «Νησί Μαρτυρικό» κυκλοφορεί ως ένα τραγούδι αφιερωμένο στην προσφυγιά, τον ξεριζωμό και την αδιάκοπη ελπίδα της επιστροφής στις πατρογονικές εστίες. Πρόκειται για μια δημιουργία που τιμά την ιστορική μνήμη και αναδεικνύει τον διαρκή αγώνα των Κυπρίων για δικαιοσύνη, ειρήνη και την πλήρη αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τόπο των προγόνων τους.

Το τραγούδι ανακαλεί τις τραγικές στιγμές της τουρκικής εισβολής της 20ής Ιουλίου 1974, που άφησε πίσω της χιλιάδες νεκρούς, εκτεταμένες καταστροφές, χιλιάδες πρόσφυγες και ανυπολόγιστες απώλειες της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς, με τη βεβήλωση εκκλησιών και ιστορικών μνημείων.

Παράλληλα, αποτελεί έναν φόρο τιμής στους αγνοουμένους και τους εγκλωβισμένους, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων που υπέστησαν τις συνέπειες της εισβολής. Αναφέρεται επίσης στις σοβαρές παραβιάσεις που καταγγέλθηκαν κατά τη διάρκειά της, όπως οι βιασμοί, τα βασανιστήρια και οι βιαιοπραγίες σε βάρος αμάχων, υπενθυμίζοντας ότι πολλά από αυτά τα εγκλήματα εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς απόδοση ευθυνών.

Τη μουσική υπογράφει ο Νικόλας Μαυρέσης, τους στίχους έγραψε ο Ανδρέας Νικολάου και το τραγούδι ερμηνεύει ο Χρήστος Ριαλάς.

Συντελεστές

Παραγωγή /Ενορχήστρωση: Νικόλας Μαυρέσης

Κιθάρες, Μπάσο, Μπουζούκι, Μίξη & Mastering: Κωνσταντίνος Κωνσταντή

Παραγωγή Βιντεοκλίπ – Σκηνοθεσία: Γιώργος Βασιλείου- Giorgos Vasiliou Photography

Graphic Disigner: Γιώτα Ζαχαροπούλου

Χορηγός: Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Όνειρο Ζωής’