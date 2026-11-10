Με το σπινθηροβόλο βλέμμα, το πηγαίο χαμόγελο, την ιδιαίτερη χροιά της φωνής της και τη μοναδική της ενέργεια, η Νίτσα Μαρούδα υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Μπορεί να μην πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ταινίες, κατάφερε όμως να κάνει κάθε εμφάνισή της ξεχωριστή και να χαρίσει στο κοινό στιγμές γέλιου που παραμένουν αναλλοίωτες μέχρι σήμερα.

Σαν σήμερα, στις 10 Νοεμβρίου 2022, η αγαπημένη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Τέσσερα χρόνια μετά, η Φίνος Φιλμ τιμά τη μνήμη της με μια ξεχωριστή ανάρτηση και ένα βίντεο με αγαπημένες κινηματογραφικές στιγμές της, θυμίζοντας στο κοινό το ιδιαίτερο ταλέντο και τη λαμπερή της παρουσία στον ελληνικό κινηματογράφο.

«Με σπιρτόζικο βλέμμα, αφοπλιστική αμεσότητα και με εκείνη τη μοναδική, παιχνιδιάρικη χροιά στη φωνή της, η Νίτσα Μαρούδα έδινε στις ηρωίδες της μια κωμική ζωντάνια εντελώς δική της. Είχε το χάρισμα να μετατρέπει ακόμη και έναν μικρό ρόλο σε αξέχαστη κινηματογραφική στιγμή, με φυσικότητα, μπρίο και μια γλυκιά “πονηριά” που έκανε το κοινό να την αγαπά», αναφέρει χαρακτηριστικά η Φίνος Φιλμ στην αφιερωματική της δημοσίευση.

Η πορεία και οι σημαντικότεροι σταθμοί της καριέρας της

Η Νίτσα (Ελένη) Μαρούδα γεννήθηκε στις 5 Μαΐου 1935 στην Πάτρα. Από νωρίς έδειξε την αγάπη της για την υποκριτική και σπούδασε στη σχολή μουσικού θεάτρου του συνθέτη Μενέλαου Θεοφανίδη. Η πρώτη της εμφάνιση στο θεατρικό σανίδι πραγματοποιήθηκε το 1959, στην επιθεώρηση «Καινούργια Αθήνα», στο θέατρο Κυβέλη.

Έναν χρόνο αργότερα έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην κωμωδία «Το Αγρίμι» (1960) του Κώστα Καραγιάννη. Την ίδια χρονιά ξεκίνησε και η συνεργασία της με τη Φίνος Φιλμ, συμμετέχοντας στην αγαπημένη κωμωδία του Αλέκου Σακελλάριου «Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες».

Στη μεγάλη οθόνη καθιερώθηκε κυρίως μέσα από τους ρόλους της γοητευτικής, ναζιάρας και συχνά ελαφρόμυαλης ξανθιάς, τους οποίους υπηρετούσε με αυθεντικότητα, χιούμορ και εκφραστικότητα. Συνολικά συμμετείχε σε 37 κινηματογραφικές ταινίες, συνεργαζόμενη με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά.

Ανάμεσα στις πιο γνωστές εμφανίσεις της ξεχωρίζει η συμμετοχή της στην ταινία «Μια Τρελλή Τρελλή Οικογένεια» (1965), όπου υποδύθηκε την υπηρέτρια της Μαίρης Αρώνη, αλλά και στον «Ο Μικές Παντρεύεται» (1968), δίπλα στον Γιάννη Βογιατζή. Ιδιαίτερα αγαπημένη παραμένει και η παρουσία της στη «Δεσποινίς Διευθυντής» (1964) του Ντίνου Δημόπουλου, με τη χαρακτηριστική σκηνή όπου ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος τη ρωτά: «Θέλετε ένα περγαμόντο;» — μια μικρή στιγμή που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη των θεατών.

Η τελευταία της κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στην κωμωδία «Υποψήφιοι βουλευτές και βουλευτίνες» (1980) του Νίκου Αβραμέα.

Η τηλεόραση, η νυχτερινή ζωή και η αποχώρηση

Η παρουσία της Νίτσας Μαρούδα δεν περιορίστηκε στη μεγάλη οθόνη. Συμμετείχε επίσης στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του 1970 «Η γειτονιά μας», καθώς και στη σειρά «Κομμωτήριο – Ιστορίες του σεσουάρ» (1982).

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 εργάστηκε και ως κομπέρ σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της εποχής, μεταξύ των οποίων η «Κόπα Καμπάνα». Από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1980 επέλεξε να αποσυρθεί από την ενεργό καλλιτεχνική δράση, αφήνοντας πίσω της μια πορεία γεμάτη κινηματογραφικές αναμνήσεις.

Η προσωπική της ζωή

Η Νίτσα Μαρούδα ήταν παντρεμένη με τον Συμεών Κολοκοτά και απέκτησαν μία κόρη, την Ιωάννα, η οποία είναι σύζυγος του πρώην προέδρου της Βουλής και ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλη Μεϊμαράκη.

Μια ηθοποιός που δεν ξεχάστηκε ποτέ

Η Νίτσα Μαρούδα μπορεί να μην είχε πάντα τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, είχε όμως εκείνο το σπάνιο χάρισμα να κλέβει τις εντυπώσεις ακόμη και μέσα σε λίγα λεπτά κινηματογραφικού χρόνου. Με το νάζι, την αμεσότητα και την ιδιαίτερη προσωπικότητά της, έγινε αναπόσπαστο κομμάτι μιας ολόκληρης εποχής.

Η σημερινή ανάρτηση της Φίνος Φιλμ και το βίντεο με τις χαρακτηριστικές σκηνές της αποτελούν μια όμορφη υπενθύμιση πως οι πραγματικά ξεχωριστοί καλλιτέχνες δεν χάνονται ποτέ: παραμένουν ζωντανοί μέσα από τις ταινίες, τις ατάκες και τις ερμηνείες τους, διατηρώντας για πάντα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου.

Πηγή: finos film