Ήχους μίας διαφορετικής εποχής, με ένα ελκυστικό «πάντρεμα» της Jazz, με ηλεκτρική κιθάρα και εφέ από τη χρυσή εποχή της funky και της rock σκηνής έχει το νέο άλμπουμ του συνθέτη Μάκη Αμπλιανίτη, με τον εμβληματικό τίτλο «No more melodies».

Ο κορυφαίος κιθαρίστας και συνθέτης, μετά το τελευταίο προσωπικό του άλμπουμ με τον τίτλο «EARTHBOUNDS: The Music of Makis Ablianitis Remixed», έρχεται τώρα να συναντήσει τον σπουδαίο Γιώργο Κοντραφούρη, παλιό του γνώριμο από την συμμετοχή του στο «Flame Keeper». Στο «No More Melodies» όμως η διάθεση είναι διαφορετική από όλους τους συμμετέχοντες. Τα κομμάτια όλα πλην ενός είναι νέες συνθέσεις του Μάκη Αμπλιανίτη και ο ήχος συμπαρασύρει και την αυτοσχεδιαστική τους άποψη, καθώς έχει νότες ταξιδιάρικες και νοσταλγικές.

Εκτός από τον κλασικό ήχο της jazz κιθάρας, ο δημιουργός προσθέτει στην ηχητική του παλέτα ήχους από το παρελθόν, που «δένουν» αρμονικά με την δεινότητα του Γιώργου Κοντραφούρη στο Hammond organ. Μαζί τους o Φοίβος Άνθης, ένας ταλαντούχος μουσικός της νεότερης γενιάς, που συμπράττει με άρτια τεχνική και συμπαγή ήχο από τα drums!

Ο μουσικός με τα εκατομμύρια views στο youtube

Ο Μάκης Αμπλιανίτης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση της ελληνικής μουσικής σκηνής. Με την κιθάρα του έχει ηχογραφήσει και παίξει με τους περισσότερους καταξιωμένους jazz μουσικούς του τόπου μας, με γνωστούς τραγουδιστές μεταξύ των οποίων οι Μανώλης Λιδάκης, Μαρία Φαραντούρη, Βαγγέλης Γερμανός, Παντελής Θαλασσινός κ.α.

Έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους μουσικούς της παγκόσμιας ethnic-jazz σκηνής μεταξύ των οποίων οι Hariprasad Chaurasia, Glen Velez, Omar Faruk Tekbilek, Fuat Saka, Dragan Dautovski ενώ το κομμάτι του «Love Secret» από το 3 φορές πλατινένιο άλμπουμ «BAHAR,» έχει ταξιδέψει εκτός συνόρων, έχει διασκευαστεί από πολλούς μουσικούς και τραγουδιστές στο εξωτερικό και δικαίως έχει αρκετά εκατομμύρια views στο youtube!

Το νέο άλμπουμ «No More Melodies» κυκλοφορεί σε cd και σε ειδική έκδοση δίσκου από βινύλλιο 180gr υπογεγραμμένο από τον δημιουργό!

Εκδηλώσεις για live-παρουσίαση του νέου άλμπουμ έχουν προγραμματιστεί για:

-07/03/26 Σάββατο 22.00pm Spiti Art Bar Ευπατρίδων 7 Κεραμεικός, Τηλ. 6993659393.

-21/03/26 Σάββατο 22.00pm Theatre of the NO Κων. Παλαιολόγου 3, Αθήνα,